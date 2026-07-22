Πάτρα: Σε ισχύ σήμερα οι κυκλοφοριακές απαγορεύσεις λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Δείτε τις περιοχές

Σε ισχύ τίθενται από τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου τα προληπτικά μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε δασικές περιοχές της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και αφορά τις παρακάτω περιοχές:

Τ.Κ. Καλλιθέας (από το γήπεδο και άνω και από τη δεξαμενή και άνω).

Πευκόδασος Δασυλλίου του Δήμου Πατρέων και πευκόδασος της περιοχής Γηροκομείου.

Πευκοδάσος Κεφαλοβρύσου Κρήνης (δασικό οδικό δίκτυο και αντιπυρικές ζώνες).

Διαδρομή από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς την Ιερά Μονή Ομπλού (Κρήνη).

Δάσος Καρκαλού Άνω Καστριτσίου στις θέσεις Μοχλός – Χάραδρος – Πασχαλιάνοι – Αγία Παρασκευή – Γεφύρι Σώφαινας – Μοχλός.

Διαδρομή από τον Ιππικό Όμιλο Πλατανίου έως το Άνω Καστρίτσι.

Δρέπανο – Άγιος Γεώργιος – Ανεμοδούρι (Καϊμακά).

3ο Περιαστικό Δάσος Μόμας του Δήμου Πατρέων.

Ορεινή ζώνη Ζάστοβας – Κοκκινόβρυσης – Πυροφυλάκιο Μπάλα.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών, οι εργαζόμενοι, οι κτηματίες και οι κτηνοτρόφοι, καθώς και όσοι κινούνται μέσω εθνικών, επαρχιακών και ασφαλτοστρωμένων δημοτικών οδών.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι καιρικές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.