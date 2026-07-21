«Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Πατρα

Με την τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι», συνεχίζεται στις 9.30 το βράδυ την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, ο κύκλος των παραστάσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας.

Η παράσταση ανεβαίνει από την ομάδα «Σημείο Μηδέν» σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου και μετάφραση Παντελή Μπουκάλα. Κυρίαρχο στοιχείο της είναι η εστίαση στη διαχρονικότητα του έργου και τη σύγκρουση εξουσίας και αθωότητας, με τον παράγοντα άνθρωπο να βρίσκεται στη δίνη αμφίβολων ιδανικών και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.

Ο σπουδαίος τραγικός ποιητής παραμένει σύγχρονος και επίκαιρος, με τα όσα πραγματεύεται με το έργο του να αποτυπώνουν την εικόνα του σήμερα, ένα σήμερα στο οποίο κυριαρχούν τα στοιχεία της παρακμής και της ωμότητας.

Συντελεστές: Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας, Σκηνοθεσία: Σάββας Στρούμπος, Σκηνικά/Κοστούμια: Κατερίνα Παπαγεωργίου,Μουσική: Ζήσης Σέγκλιας, Φωτισμοί: Κώστας Μπεθάνης, Δραματουργική συνεργασία: Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Σύμβουλος θεατρολόγος: Μαρία Σικιτάνο, Κατασκευή κοστουμιών: Ελένη Χασιώτη, Κατασκευή σκηνικού: Απόστολος Ζερδεβάς.

Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Έλλη Ιγγλίζ (Κλυταιμνήστρα), Άννα Κόπακα (Κορυφαία του χορού / Α’ Αγγελιοφόρος), Νίκος Ντάσης (Αγαμέμνων), Μυρτώ Ροζάκη (Ιφιγένεια), Γιάννης Σανιδάς (Πρεσβύτης/Αχιλλέας/Β’ Αγγελιοφόρος), Νίκος Ψυλάκης (Πρεσβύτης/ Μενέλαος/Β’ Αγγελιοφόρος).

Διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Γενική είσοδος: 15.00 €, ΑΜΕΑ, φοιτητές, άνεργοι, άνω των 65 ετών 10.00€.