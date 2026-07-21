Oδοντωτός Καλαβρύτων: Χάθηκαν 80.000 επιβάτες σε 131 ημέρες

80.000 είναι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού, οι επιβάτες που χάθηκαν μέσα στις 131 ημέρες που έχουν περάσει από την αναστολή των δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα.

Η ιστορική διαδρομή παραμένει εκτός λειτουργίας από τις 12 Μαρτίου, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ανακοινωθεί σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης. Η απουσία του τρένου γίνεται πλέον αισθητή όχι μόνο στους σταθμούς και κατά μήκος της γραμμής, αλλά και στην οικονομική ζωή του Διακοπτού, των Καλαβρύτων και των ενδιάμεσων περιοχών.

«Μιλάμε για απώλεια περίπου 80.000 επιβατών μέσα σε 131 ημέρες», δηλώνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού, Γιάννης Καραπαναγιώτης, αποτυπώνοντας με έναν αριθμό το μέγεθος των συνεπειών.

Όπως εξηγεί, ο υπολογισμός βασίζεται στην επιβατική κίνηση που θα αναμενόταν να καταγραφεί κατά το συγκεκριμένο διάστημα, στο οποίο περιλαμβάνονται η άνοιξη, οι γιορτές του Πάσχα και ένα σημαντικό τμήμα της θερινής περιόδου. Πρόκειται για μήνες κατά τους οποίους ο Οδοντωτός παραδοσιακά προσελκύει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η αναστολή δεν αφορά, επομένως, μόνο μια σιδηροδρομική σύνδεση. Επηρεάζει συνολικά την τουριστική αλυσίδα της περιοχής, ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης, εμπορικές επιχειρήσεις, ταξί, τουριστικά γραφεία και επαγγελματίες που είχαν εντάξει τη διαδρομή στα οργανωμένα προγράμματά τους.

Ο κ. Καραπαναγιώτης επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Τουριστικά γραφεία και μεμονωμένοι ταξιδιώτες δεν μπορούν να προγραμματίσουν εκδρομές, καθώς δεν γνωρίζουν πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις, θα επιστρέψει ο Οδοντωτός στις ράγες.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει, παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα. Ποια ακριβώς διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι απαιτούμενες μελέτες, ποιες παρεμβάσεις έχουν προγραμματιστεί και ποιος είναι ο πραγματικός χρονικός ορίζοντας για την ασφαλή επαναλειτουργία.

Ο πρόεδρος των Φίλων του Οδοντωτού ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν ζητά να τεθεί σε δεύτερη μοίρα η ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων. Αντίθετα, ζητούμενο είναι να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο, τεχνική τεκμηρίωση και συγκεκριμένη ενημέρωση, ώστε η επίκληση των προβλημάτων ασφαλείας να συνοδεύεται από ενέργειες και μετρήσιμα βήματα για την αντιμετώπισή τους.

«Η επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, στις 12 Μαρτίου, ανέφερε ότι τα τακτικά δρομολόγια Διακοπτό- Καλάβρυτα-Διακοπτό διακόπτονται μέχρι την άρση της αναστολής λειτουργίας από τον διαχειριστή υποδομής. Έκτοτε, παρά τις συσκέψεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις εξαγγελίες για μελέτες και παρεμβάσεις, δεν έχει γνωστοποιηθεί ημερομηνία επιστροφής των συρμών» αναφέρει ο κ. Καραπαναγιώτης.

Ο Οδοντωτός αποτελεί εδώ και 130 χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της περιοχής. Η διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού δεν είναι απλώς ένα τουριστικό αξιοθέατο, αλλά ένας από τους ισχυρότερους λόγους για τους οποίους χιλιάδες άνθρωποι επιλέγουν κάθε χρόνο το Διακοπτό και τα Καλάβρυτα.

Με τη θερινή περίοδο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο Σύλλογος Φίλων του Οδοντωτού ζητά πλέον καθαρές απαντήσεις και όχι γενικές διαβεβαιώσεις. Κάθε επιπλέον ημέρα αναστολής, τονίζει ο Γιάννης Καραπαναγιώτης, προσθέτει νέες απώλειες στον τουρισμό, στην αγορά και στην αξιοπιστία ενός ιστορικού σιδηροδρόμου με ιδιαίτερη σημασία για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.