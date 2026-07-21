Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στην Αχαΐα- Κατάσταση συναγερμού για Αττική και άλλες 4 περιοχές

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Στο κόκκινο είναι αύριο, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Αττική και άλλες 4 περιοχές της χώρας στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία 5 – κατάσταση συναγερμού – ακραίο κίνδυνο είναι:
Αττική
Βοιωτία
Φθιώτιδα
Αργολίδα και
Κορινθία.
Πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται αύριο σε:
Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου).
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