«Ματωμένος γάμος»: Τo Θεσσαλικό Θέατρο με το εμβληματικό έργο του Λόρκα στην Πάτρα

Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του και στο πλαίσιο των παραστάσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας παρουσιάζει στις 9.30 το βράδυ τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Ματωμένος Γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, μετάφραση Ερρίκου Μπελιέ – Κώστα Τσιάνου και μουσική Διονύση Τσακνή.



Το έργο ανεβαίνει στη σκηνή του Θερινού Δημοτικού Θεάτρου της οδού Ρίτσου και συνδυάζει την ιστορική διαδρομή του Θεσσαλικού Θεάτρου με τα 90 χρόνια από τον θάνατο του Ισπανού δημιουργού.



Το έργο

Ο «Ματωμένος Γάμος» του Federico García Lorca, εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην ισπανική ύπαιθρο, πραγματεύεται τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, τον γάμο, το χρήμα, την ιδιοκτησία που οδηγεί σε βεντέτα, τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών, σε έναν κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμείλικτα με το καθήκον και την παράδοση.

Είναι μια σύγχρονη τραγωδία με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα. Στο έργο συνυπάρχουν διαλογικά και χορικά μέρη και αναδεικνύει το υπερφυσικό στοιχείο (Σελήνη, Θάνατος, Φύση) ως καταλύτης της τραγικής κορύφωσης. Οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με την αρχαιοελληνική τραγωδία που ερευνά ο Κώστας Τσιάνος.



Η υπόθεση

Σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία, ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η Νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεονάρντο, παντρεμένου και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκησης.

Η φυγή τους πυροδοτεί την καταδίωξη. Ο Γαμπρός, παγιδευμένος στον κώδικα τιμής και στις κοινωνικές επιταγές που τον περιβάλλουν, ακολουθεί τον δρόμο της εκδίκησης. Ο «Ματωμένος Γάμος» αφηγείται την αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από τη μοίρα του στο όνομα του έρωτα.



Συντελεστές:Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές, Κώστας Τσιάνος, Σκηνοθεσία- στίχοι τραγουδιών: Κώστας Τσιάνος, Σκηνικά & κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας, Μουσική: Διονύσης Τσακνής, Μουσική διδασκαλία: Μαργαρίτα Παπαδημητρίου, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Βοηθός σκηνοθέτη : Ασημίνα Σοφία Χριστοπούλου, Οργάνωση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση,Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης,Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση, Κατασκευή μάσκας: Τίνα Παραλή, Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης.

Παίζουν: Νίκη Παλληκαράκη, Νίκος Αρβανίτης, Τζένη Καζάκου, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ντίνα Αβαγιανού, Αγγελική Λεμονή, Αστέρης Κρικώνης, Χριστίνα Βράκα, Δημήτρης Όντος και οι Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργου, Γιώργος Βούντας, Δημήτρης Όντος, Παντελής Ψακίδης.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Φυσικά σημεία πώλησης: Βιβλιοπωλείο «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916), public ( Ερμού 55).

Γενική είσοδος 15.00€, ΑΜΕΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, 65+, 12.00€