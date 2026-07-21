Τέσσερα κορίτσια από την Πάτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κορασίδων!!

Ανακοινώθηκε η αποστολή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων στο πόλο.



Την Δευτέρα (20/7) ανακοινώθηκαν οι επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, Αργύρη Θεοδωρόπουλου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων στο πόλο.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ από τις 25 έως 31 Ιουλίου.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής Κορασίδων, στην οποία μετέχουν και τέσσερις Πατρινές:

Λουκία Δροσοπούλου Σπάθη, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Σοφία Νικολοπούλου, Ανδριάννα Κοντάκου, Ζορντίνα Λαμπάτου, Ειρήνη Τσίγκα, Άρτεμις Ανδρεάδη, Ελένη Ελμισιάν, Ιφιγένεια – Βασιλική Μανουσάκη, Ιωάννα Βουτσίκα, Γεωργία Καραγιάννη, Σοφία Λαμπροπούλου, Νικολέτα Μοροχλιάδου, Ευγενία Πλεμμένου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΠ: Χαρά και περηφάνια για τη ΝΕΠ!

Η οικογένεια της ΝΕΠ αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανη, καθώς τρεις αθλήτριές μας κλήθηκαν να φορέσουν το εθνόσημο και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κορασίδων στο Ζάγκρεμπ.

Θερμά συγχαρητήρια στην Αντριάνα Κοντάκου, την Τζωρτζίνα Λαμπάτου και την Ειρήνη Τσίγκα για τη σπουδαία αυτή διάκριση. Η κλήση τους στην Εθνική Ομάδα αποτελεί δικαίωση των θυσιών, της καθημερινής προσπάθειας και της αφοσίωσής τους, αλλά και αναγνώριση της δουλειάς που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στη ΝΕΠ.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στη Θάλεια Κοτσάμπαση, η οποία έφτασε κυριολεκτικά μια ανάσα από την τελική επιλογή. Με σκληρή δουλειά, επιμονή και αποφασιστικότητα διεκδίκησε μέχρι το τέλος τη θέση της στην Εθνική και απέδειξε ότι ανήκει στο υψηλότερο επίπεδο. Μπορεί αυτή τη φορά να μην τα κατάφερε, όμως η πορεία της δείχνει ξεκάθαρα ότι, αν συνεχίσει με την ίδια αφοσίωση, έχει όλες τις προϋποθέσεις να φορέσει σύντομα και εκείνη το εθνόσημο με την ομάδα των Νεανίδων.

Η επιτυχία αυτή δεν ανήκει μόνο στις αθλήτριες. Ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα, στους προπονητές, στους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά και σε όλους όσοι στηρίζουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Θερμά συγχαρητήρια στις τέσσερις αθλήτριές μας, στους προπονητές τους και σε όλη την οικογένεια της ΝΕΠ. Η παρουσία τεσσάρων κοριτσιών μέχρι την τελική επιλογή της Εθνικής αποτελεί από μόνη της μια τεράστια επιτυχία και επιβεβαιώνει ότι η ΝΕΠ συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του ελληνικού γυναικείου πόλο.

Καλή επιτυχία στην Αντριάνα, την Τζωρτζίνα και την Ειρήνη στο Ζάγκρεμπ! Όλη η ΝΕΠ θα είναι δίπλα σας και θα σας καμαρώνει!

* Επίσης η Ανδρομάχη Αγγελοπούλου κλήθηκε να δώσει «παρών» στις προπονήσεις-φιλικές αναμετρήσεις που θα δώσει το κλιμάκιο της Εθνικής μας ομάδας πόλο Κορασίδων (2011) στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 28 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.