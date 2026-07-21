Δείτε στο thebest πώς θα διαμορφωθεί το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας μέσα από 26 φωτορεαλιστικά σκίτσα

Σε έναν ενιαίο δημόσιο χώρο περιπάτου, πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού φιλοδοξεί να μετατρέψει το κεντρικό παραλιακό μέτωπο της Πάτρας του Δήμου. Η παρέμβαση αφορά το Τμήμα από την προβολή της οδού Τριών Ναυάρχων έως την οδό Θεσσαλονίκης, και περιλαμβάνει τους προβλήτες Αγίου Νικολάου και Γούναρη, καθώς και το ευθύγραμμο τμήμα ανάμεσά τους.

Η τεχνική έκθεση, περιγράφει έναν εκτεταμένο δημόσιο χώρο πρασίνου, περιπάτου, ποδηλάτου, παιχνιδιού, πολιτισμού και αναψυχής και έρχεται προς συζήτηση την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το σχέδιο δεν περιορίζεται σε νέες πλακοστρώσεις και φυτεύσεις. Επιχειρεί να δημιουργήσει μια συνεχή παραλιακή διαδρομή, συνδέοντας τους βασικούς άξονες της Κάτω Πόλης με τη θάλασσα.

Η νέα «ραχοκοκαλιά» της παραλιακής ζώνης

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι μια συνεχής promenade, η οποία θα διατρέχει το παραλιακό μέτωπο και θα συνδέει τις επιμέρους παρεμβάσεις. Προβλέπεται να αποτελείται από δύο βασικές ζώνες: μία σκιασμένη αλέα με φυλλοβόλα δέντρα και χώρους στάσης και μία κύρια, ενιαία διαδρομή περιπάτου προς τη θάλασσα.

Ανάμεσα στην promenade και την πόλη σχεδιάζεται γραμμικό πάρκο, μέγιστου πλάτους 21,5 μέτρων, με δέντρα, χαμηλή και μεσαία βλάστηση, γρασίδι, σημεία ξεκούρασης και χώρους παιχνιδιού. Εκτός από τον χαρακτήρα αναψυχής, το πράσινο θα λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο απέναντι στον θόρυβο της λεωφόρου.

Κατά μήκος της περιοχής προβλέπεται νέος ποδηλατόδρομος, οπτικά διαχωρισμένος από τις διαδρομές των πεζών και με ελάχιστο πλάτος 2,5 μέτρων. Η υφιστάμενη δεντροστοιχία θα διατηρηθεί και θα εμπλουτιστεί με νέες φυτεύσεις.

Στην προέκταση της Γεροκωστοπούλου σχεδιάζεται μία νέα παραλιακή πλατεία, ως συνέχεια του άξονα που ξεκινά από την πλατεία Γεωργίου. Θα αποτελεί σημείο σύνδεσης της Κάτω Πόλης με τη θάλασσα και θα μπορεί να φιλοξενεί διαφορετικές υπαίθριες δραστηριότητες.

Πώς αλλάζει ο μόλος της Αγίου Νικολάου

Ο μόλος της Αγίου Νικολάου διατηρεί τον χαρακτήρα του ιστορικού περιπάτου, αλλά αποκτά περισσότερες λειτουργίες. Ο σχεδιασμός τον αντιμετωπίζει ως συνέχεια του άξονα που ξεκινά από το Κάστρο, διασχίζει την Άνω και την Κάτω Πόλη και καταλήγει στη θάλασσα.

Στη νότια πλευρά προβλέπεται μια επιμήκης στοά με τοξωτά ανοίγματα, η οποία παραπέμπει στις στοές του κέντρου και προσφέρει σκίαση. Κατά μήκος της θα αναπτυχθούν μικρά περίπτερα πολιτισμού και αναψυχής, ικανά να υποστηρίξουν εκδηλώσεις και καθημερινές χρήσεις.

Στη βόρεια πλευρά σχεδιάζονται φυτεύσεις, μικρές εδαφικές εξάρσεις, δέντρα και θύλακες καθιστικών. Στην απόληξη του μόλου παραμένει ανοιχτός χώρος για μεγάλες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και δράσεις που συνδέονται με το Πατρινό Καρναβάλι.

Στο τέλος της διαδρομής προτείνεται, ακόμη, ένα νέο σημείο αναφοράς που θα αντλεί στοιχεία από τη λιμενική μνήμη της Πάτρας και θα λειτουργεί ως τόπος στάσης και θέασης.

Μια μεγάλη πράσινη πλατεία στη Γούναρη

Πιο έντονη είναι η μεταμόρφωση που προτείνεται για τον προβλήτα Γούναρη. Στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το εγκαταλελειμμένο πρώην κτίριο υπηρεσιών του λιμένα, σχεδιάζεται μια μεγάλη κεκλιμένη πράσινη πλατεία.

Η νέα «εδαφική έξαρση», όπως περιγράφεται στη μελέτη, θα έχει μέσο ύψος 1,8 μέτρα και θα φτάνει τοπικά έως τα 3,8 μέτρα. Θα είναι στραμμένη προς τη θάλασσα, τον φάρο και τη δύση του ηλίου, δημιουργώντας ένα νέο υπερυψωμένο σημείο θέας.

Η πρόσβαση θα γίνεται με ράμπες ήπιας κλίσης, ενώ στον χώρο προβλέπονται μεσογειακές φυτεύσεις, δέντρα και κυκλικά καθιστικά. Η πλατεία θα μπορεί να φιλοξενεί συναυλίες, εκθέσεις, φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στην απόληξη του προβλήτα διαμορφώνεται ελεύθερος χώρος χωρίς μόνιμες κατασκευές. Η υφιστάμενη γλίστρα καθέλκυσης σκαφών δίνει τη δυνατότητα να διοργανώνονται και ναυταθλητικές δραστηριότητες, με μικρά αγωνιστικά σκάφη στη θάλασσα και στη χερσαία ζώνη.