Δείτε στο thebest πώς θα διαμορφωθεί το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας μέσα από 26 φωτορεαλιστικά σκίτσα

Τι περιλαμβάνει η νέα αρχιτεκτονική προμελέτη- Τι θα κατεδαφιστεί- Τι θα διαμορφωθεί στο μόλο- Η νέα «ραχοκοκαλιά» της παραλιακής ζώνης
Σε έναν ενιαίο δημόσιο χώρο περιπάτου, πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού φιλοδοξεί να μετατρέψει το κεντρικό παραλιακό μέτωπο της Πάτρας του Δήμου. Η παρέμβαση αφορά το Τμήμα από την προβολή της οδού Τριών Ναυάρχων έως την οδό Θεσσαλονίκης, και περιλαμβάνει τους προβλήτες Αγίου Νικολάου και Γούναρη, καθώς και το ευθύγραμμο τμήμα ανάμεσά τους.
Η τεχνική έκθεση, περιγράφει έναν εκτεταμένο δημόσιο χώρο πρασίνου, περιπάτου, ποδηλάτου, παιχνιδιού, πολιτισμού και αναψυχής και έρχεται προς συζήτηση την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το σχέδιο δεν περιορίζεται σε νέες πλακοστρώσεις και φυτεύσεις. Επιχειρεί να δημιουργήσει μια συνεχή παραλιακή διαδρομή, συνδέοντας τους βασικούς άξονες της Κάτω Πόλης με τη θάλασσα.
Η νέα «ραχοκοκαλιά» της παραλιακής ζώνης
Κεντρικό στοιχείο της πρότασης είναι μια συνεχής promenade, η οποία θα διατρέχει το παραλιακό μέτωπο και θα συνδέει τις επιμέρους παρεμβάσεις. Προβλέπεται να αποτελείται από δύο βασικές ζώνες: μία σκιασμένη αλέα με φυλλοβόλα δέντρα και χώρους στάσης και μία κύρια, ενιαία διαδρομή περιπάτου προς τη θάλασσα.
Ανάμεσα στην promenade και την πόλη σχεδιάζεται γραμμικό πάρκο, μέγιστου πλάτους 21,5 μέτρων, με δέντρα, χαμηλή και μεσαία βλάστηση, γρασίδι, σημεία ξεκούρασης και χώρους παιχνιδιού. Εκτός από τον χαρακτήρα αναψυχής, το πράσινο θα λειτουργεί ως φυσικό φίλτρο απέναντι στον θόρυβο της λεωφόρου.
Κατά μήκος της περιοχής προβλέπεται νέος ποδηλατόδρομος, οπτικά διαχωρισμένος από τις διαδρομές των πεζών και με ελάχιστο πλάτος 2,5 μέτρων. Η υφιστάμενη δεντροστοιχία θα διατηρηθεί και θα εμπλουτιστεί με νέες φυτεύσεις.
Στην προέκταση της Γεροκωστοπούλου σχεδιάζεται μία νέα παραλιακή πλατεία, ως συνέχεια του άξονα που ξεκινά από την πλατεία Γεωργίου. Θα αποτελεί σημείο σύνδεσης της Κάτω Πόλης με τη θάλασσα και θα μπορεί να φιλοξενεί διαφορετικές υπαίθριες δραστηριότητες.
Πώς αλλάζει ο μόλος της Αγίου Νικολάου
Ο μόλος της Αγίου Νικολάου διατηρεί τον χαρακτήρα του ιστορικού περιπάτου, αλλά αποκτά περισσότερες λειτουργίες. Ο σχεδιασμός τον αντιμετωπίζει ως συνέχεια του άξονα που ξεκινά από το Κάστρο, διασχίζει την Άνω και την Κάτω Πόλη και καταλήγει στη θάλασσα.
Στη νότια πλευρά προβλέπεται μια επιμήκης στοά με τοξωτά ανοίγματα, η οποία παραπέμπει στις στοές του κέντρου και προσφέρει σκίαση. Κατά μήκος της θα αναπτυχθούν μικρά περίπτερα πολιτισμού και αναψυχής, ικανά να υποστηρίξουν εκδηλώσεις και καθημερινές χρήσεις.
Στη βόρεια πλευρά σχεδιάζονται φυτεύσεις, μικρές εδαφικές εξάρσεις, δέντρα και θύλακες καθιστικών. Στην απόληξη του μόλου παραμένει ανοιχτός χώρος για μεγάλες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και δράσεις που συνδέονται με το Πατρινό Καρναβάλι.
Στο τέλος της διαδρομής προτείνεται, ακόμη, ένα νέο σημείο αναφοράς που θα αντλεί στοιχεία από τη λιμενική μνήμη της Πάτρας και θα λειτουργεί ως τόπος στάσης και θέασης.
Μια μεγάλη πράσινη πλατεία στη Γούναρη
Πιο έντονη είναι η μεταμόρφωση που προτείνεται για τον προβλήτα Γούναρη. Στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα το εγκαταλελειμμένο πρώην κτίριο υπηρεσιών του λιμένα, σχεδιάζεται μια μεγάλη κεκλιμένη πράσινη πλατεία.
Η νέα «εδαφική έξαρση», όπως περιγράφεται στη μελέτη, θα έχει μέσο ύψος 1,8 μέτρα και θα φτάνει τοπικά έως τα 3,8 μέτρα. Θα είναι στραμμένη προς τη θάλασσα, τον φάρο και τη δύση του ηλίου, δημιουργώντας ένα νέο υπερυψωμένο σημείο θέας.
Η πρόσβαση θα γίνεται με ράμπες ήπιας κλίσης, ενώ στον χώρο προβλέπονται μεσογειακές φυτεύσεις, δέντρα και κυκλικά καθιστικά. Η πλατεία θα μπορεί να φιλοξενεί συναυλίες, εκθέσεις, φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στην απόληξη του προβλήτα διαμορφώνεται ελεύθερος χώρος χωρίς μόνιμες κατασκευές. Η υφιστάμενη γλίστρα καθέλκυσης σκαφών δίνει τη δυνατότητα να διοργανώνονται και ναυταθλητικές δραστηριότητες, με μικρά αγωνιστικά σκάφη στη θάλασσα και στη χερσαία ζώνη.
Συνολική άποψη της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου από βορρά
Συνολική άποψη της ανάπλασης από την πλευρά του αστικού ιστού
Συνολική άποψη του παραλιακού μετώπου από δυτικά
Αξονομετρική άποψη του προβλήτα Γούναρη από βορρά
Προοπτική άποψη του προβλήτα Γούναρη από νοτιοανατολικά
Αξονομετρική άποψη του προβλήτα Γούναρη από νοτιοδυτικά
Αξονομετρική άποψη από βορρά του παραλιακού περιπάτου, του αστικού πάρκου και της νέας πλατείας
Προοπτική άποψη από νοτιοανατολικά του παραλιακού περιπάτου και του αστικού πάρκου
Αξονομετρική άποψη από δυτικά του παραλιακού περιπάτου, του αστικού πάρκου και της νέας πλατείας
Αξονομετρική άποψη του προβλήτα Αγίου Νικολάου από βορρά
Προοπτική άποψη του κεντρικού άξονα του προβλήτα Αγίου Νικολάου από νοτιοανατολικά
Αξονομετρική άποψη του προβλήτα Αγίου Νικολάου από νότια
Skatepark, παιχνίδι και χώροι εξυπηρέτησης
Η ανάπλαση περιλαμβάνει skatepark, δραστηριότητες παιχνιδιού, στέγαστρα, χώρους υγιεινής, βοηθητικές εγκαταστάσεις και περίπτερα αναψυχής.
Προβλέπεται, επίσης, νέος αστικός εξοπλισμός με καθιστικά, βρύσες, κάδους, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων και φωτιστικά σώματα. Ολόκληρη η περιοχή σχεδιάζεται με κριτήριο την προσβασιμότητα, με ράμπες, διαδρομές χωρίς εμπόδια, οδηγούς όδευσης και κατάλληλες κλίσεις για αναπηρικά αμαξίδια.
Η πρόσβαση των αυτοκινήτων θα αποκλείεται. Θα επιτρέπεται μόνο η κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και, υπό συγκεκριμένους όρους, οχημάτων τροφοδοσίας ή υποστήριξης μεγάλων εκδηλώσεων.
Τι θα κατεδαφιστεί
Η προμελέτη θεωρεί κατεδαφιστέα όλα τα κτίρια εντός της περιοχής παρέμβασης, με μία εξαίρεση: το μικρό κτίριο του παλαιού λιμένα απέναντι από την πλατεία Τριών Συμμάχων.
Το κτίριο αυτό προτείνεται να ανακαινιστεί και να λειτουργήσει ως Κέντρο Διαχείρισης του Παραλιακού Μετώπου. Παράλληλα, θα απομακρυνθούν περιφράξεις, δεξαμενές, γεφυροπλάστιγγα, κινητός και σταθερός εξοπλισμός, καθώς και ο υφιστάμενος ποδηλατόδρομος.
Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική προϋπόθεση, οι κατεδαφίσεις των κτιρίων δεν περιλαμβάνονται στην εργολαβία της ανάπλασης. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τον Δήμο περίπου έως το τέλος του 2026, ώστε η περιοχή να παραδοθεί καθαρή στον μελλοντικό ανάδοχο.
Φωτορεαλιστική άποψη του διαμορφωμένου άξονα επί της οδού Γούναρη
Άποψη του άξονα επί της οδού Γούναρη, με τους νέους χώρους κίνησης και πρασίνου
Άποψη του υπαίθριου καθιστικού στην Προβλήτα Γούναρη
Άποψη της promenade, της διαμορφωμένης παραθαλάσσιας διαδρομής περιπάτου
Πανοραμική άποψη της ανάπλασης της Προβλήτας Γούναρη
Πανοραμική άποψη του αναδιαμορφωμένου παραλιακού χώρου και της Προβλήτας Γούναρη
Πανοραμική άποψη των χώρων πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής της προβλήτας
Άποψη του συνδυασμού στεγάστρων στον διαμορφωμένο χώρο της Προβλήτας Γούναρη
Άποψη υπαίθριου καθιστικού με νέο αστικό εξοπλισμό και φύτευση
Άποψη του συνδυασμού στεγάστρων στην Προβλήτα Γούναρη
Βιοκλιματικός σχεδιασμός και «έξυπνες» υποδομές
Η πρόταση περιλαμβάνει υδατοπερατά δάπεδα, ενισχυμένες φυτεύσεις και κήπους βροχής, οι οποίοι θα συγκρατούν και θα φιλτράρουν τα όμβρια ύδατα. Προβλέπονται επίσης φωτισμός LED, έξυπνη άρδευση, αισθητήρες εντοπισμού διαρροών και συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Στις προτεινόμενες ψηφιακές υποδομές περιλαμβάνονται δημόσιο Wi-Fi, δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου 5G, διαδραστικοί πίνακες πληροφόρησης, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, έξυπνοι κάδοι και ειδική ψηφιακή σήμανση για άτομα με αναπηρία.
Φωτορεαλιστική απεικόνιση των νέων στεγάστρων στην προβλήτα Αγίου Νικολάου, με τον διαμορφωμένο παραλιακό περίπατο και τις ζώνες κίνησης και αναψυχής
Εσωτερική άποψη της στεγασμένης διαδρομής στην προβλήτα Αγίου Νικολάου, με τις διαδοχικές καμάρες από εμφανές σκυρόδεμα και την επικάλυψη από αρχιτεκτονικό μεταλλικό πλέγμα
Το χρονοδιάγραμμα: Κατασκευή 16 μηνών, αλλά χωρίς ημερομηνία έναρξης
Η τεχνική έκθεση εκτιμά ότι η κατασκευή μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 16 μήνες. Το έργο χωρίζεται σε τρία εργοταξιακά τμήματα -Αγίου Νικολάου, ενδιάμεση παραλιακή ζώνη και Γούναρη- ώστε διαφορετικές εργασίες να εξελίσσονται παράλληλα.
Ο ενδεικτικός προγραμματισμός προβλέπει:
Το 16μηνο, όμως, δεν αρχίζει από την αυριανή έγκριση. Πρόκειται για την εκτιμώμενη διάρκεια της εργολαβίας από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι μελέτες, οι αδειοδοτήσεις και οι προκαταρκτικές κατεδαφίσεις, θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, θα δημοπρατηθεί το έργο και θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος.
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