"Κάηκαν" στην Αττική: Θερμικές κάμερες κατέγραψαν 60°C στην άσφαλτο και 75°C σε ταράτσες

Το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 13.00, για παράδειγμα, η θερμική κάμερα που βρίσκεται στον Κηφισό «έγραψε» 60 βαθμούς θερμοκρασία στην άσφαλτο, ενώ γύρω από το Άλσος Βεΐκου οι ταράτσες των κτηρίων εμφανίζονταν με λευκό χρώμα, κάτι που σημαίνει ότι είχαν αναπτυχθεί θερμοκρασίες άνω των 75 βαθμών Κελσίου.

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Ξεπέρασε τους 41 °C η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου

Περαιτέρω άνοδο σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 41°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Ρίζα Κορινθίας, στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στην Ωλένη Ηλείας, όπου έφτασε τους 41.1οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40ο σε 24 σταθμούς (περίπου το 4% του συνόλου) και τους 37οC σε 159 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 28% του συνόλου).