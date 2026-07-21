Lip trends: Υφές και χρώματα στα χείλη μας στην καρδιά του καλοκαιριού

To καλοκαίρι το μακιγιάζ είναι λιγότερο «βαρύ» και... αχρείαστο στην πιο μαυρισμένη επιδερμίδα.

Τα καινούρια κραγιόν όμως παραμένουν απαραίτητα στο beauty προσκήνιο φωτίζοντας τις βραδινές εξόδους. Σύμφωνα με το περιοδικό Elle διανύουμε τη σαιζόν όπου συνυπάρχουν η λάμψη και το ματ αποτέλεσμα.

Τα λεγόμενα glassy lips είναι σταθερά εδώ, όμως η γυαλάδα δεν είναι απλά επιφανειακή καθώς βασίζεται στην ενυδάτωση και στα συστατικά που χαρίζουν όγκο. Τα matte lips από την άλλη κάνουν δυναμικό comeback.

«Τα χείλη του Summer 2026 ισορροπούν ανάμεσα στην αβίαστη ομορφιά και τις εντυπωσιακές υφές» δηλώνει η Lori Taylor Davis, global pro makeup artist των Smashbox Cosmetics. «Τα χείλη δείχνουν πιο φυσικά και απαλά, ενώ αποκτούν έξτρα διάσταση με φόρμουλες που τα φροντίζουν». Πολύ δημοφιλή είναι τα στιλό περιγράμματος, που δεν μοιάζουν με το παλιό, ψεύτικο αποτέλεσμα των σκληρών μολυβιών αλλά και τα προιόντα που περιέχουν balm και glitter με αποτέλεσμα plumping.