Σούδα: Η στιγμή που τα πλοία συγκρούονται στο λιμάνι - ΒΙΝΤΕΟ

Ηταν γύρω στις 10 το πρωί κατά τον απόπλου του πλοίου της γραμμής Σούδα – Πειραιάς το οποίο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο που έμπαινε στο λιμάνι.

Πρόκειται για το επιβατηγό πλοίο ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο Iωσήφ Κ. που συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας.

Εκείνη την ώρα το ΕΛΥΡΟΣ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο για Πειραιά, με 100 επιβάτες 32 ΙΧ και 95 φορτηγά το “Ιωσήφ Κ” έμπαινε στο λιμάνι.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός σε επίβάτες και πλήρωμα ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο Έλυρος το οποίο έδεσε ξανά στο λιμάνι, έχουν προκληθεί εκδορές, ενώ το Ιωσήφ Κ, έχει ζημιές στην πλώρη.

Το λιμενικό βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από νηογνώμονα και στα δύο πλοία ώστε να κριθεί αν μπορούν να ταξιδέψουν.