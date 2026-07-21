Ο ΙΟ Πατρών στη Θεσσαλονίκη

Με καλές κούρσες και πολύτιμες εμπειρίες επιστρέφουν στην Πάτρα οι νεαροί πρωταθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών Γιάννης Αργυρός και Φίλιππος Κουτσουρόπουλος, οι οποίοι συμμετείχαν στο «2026 ILCA 6 Youth European Championships & Open European Trophy» που φιλοξενήθηκε για μια περίπου εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.

Τα δυο παιδιά προσπάθησαν για το καλύτερο σε ένα υπέροχο και αμφίρροπο πρωτάθλημα, που προσέφερε συναρπαστικές ιστιοδρομίες, ανέδειξε νέα ταλέντα και χάρισε αξέχαστες στιγμές και μέσα κι έξω από το νερό.

Για την ιστορία, οι δυο ιστιοπλόοι του ΙΟΠ κατετάγησαν στην 30ή (ο Γιάννης Αργυρός) και στην 37η θέση (ο Φίλιππος Κουτσουρόπουλος) στον «Bronze Fleet».

Θυμίζουμε ότι η συμμετοχή στα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν είναι μια απλή συμμετοχή σε έναν αγώνα ρουτίνας (π.χ. σε ένα Διασυλλογικό), αλλά αποτελεί μια διαδικασία αθλητικής ωριμότητας των αθλητών, διότι στην ουσία δεν μπορεί ο καθένας να πάει εκεί. Οι 300 που συμμετείχαν είναι οι καλύτεροι στην Ευρώπη - και αυριανοί Ολυμπιονίκες – και όχι αθλητές σειράς και φυσικά ο ΙΟΠ είναι υπερήφανος ότι μπορεί να έχει δυο δικά του παιδιά στη λίστα των κορυφαίων αθλητών στη Γηραιά Ηπειρο.

Τα δυο παιδιά συνόδευσε ο προπονητής του ΙΟΠ Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθειά τους!

Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών Μέγας χορηγός Super Cargo