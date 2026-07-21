Νέα Δυτική Ελλάδα: Στο Περιφερειακό Συμβούλιονα συζητηθεί το μέλλον της «Μέριμνας» και της «Κιβωτού της Αγάπης»

Να συζητηθεί στην προσεχή τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας το ζήτημα της λειτουργίας του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η Μέριμνα» και του Ασύλου Χρονίων Παθήσεων Παίδων «Κιβωτός της Αγάπης» ζητούν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης με πρωτοβουλία της περιφερειακής παράταξης « Νέα Δυτική Ελλάδα»

Το σχετικό αίτημα διατυπώνεται με κοινή επιστολή που κατατέθηκε προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και φέρει τις υπογραφές 18 περιφερειακών συμβούλων των παρατάξεων «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε», «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» και «Λαϊκή Συσπείρωση».

Στην επιστολή ζητείται το θέμα να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης, ενώ προτείνεται να κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των δύο ιδρυμάτων, προκειμένου να ενημερώσουν το Σώμα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν και τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία τους.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αναφέρουν ότι στόχος της συζήτησης είναι η ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις ανάγκες των δύο δομών και η εξέταση πιθανών παρεμβάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.