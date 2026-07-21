Πύργος: Συνελήφθη με περισσότερα από 50 γραμμάρια κοκαΐνης έξω από το σπίτι του

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα έξω από την κατοικία του και, κατά τον σωματικό έλεγχο που του έγινε, βρήκαν στην κατοχή του μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους 50,6 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκαν ακόμη τρεις συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη αποξηραμένη κάνναβη, συνολικού βάρους περίπου 10 γραμμαρίων. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.