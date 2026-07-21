«Και μας έλεγε το κύμα»- Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε μουσική συνάντηση στη δημοτική πλαζ της Αγυιάς

Ο Δήμος Πατρέων το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, διοργανώνει στον χώρο της Δημοτικής πλαζ στην Αγυιά, μουσική συνάντηση, με σημείο αναφοράς το ρεμπέτικο και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μεγάλη συνάντηση καλλιτεχνών και φίλων της λαϊκής μουσικής, σε έναν ανοιχτό χώρο δίπλα στη θάλασσα, όπου η μουσική, ο χορός και η συλλογική συμμετοχή θα δημιουργήσουν μια ξεχωριστή και αυθεντική ατμόσφαιρα γιορτής.

Στη συνάντηση προσκαλούνται να συμμετάσχουν ερασιτεχνικά και επαγγελματικά μουσικά σχήματα όλων των ηλικιών ,φοιτητικά σχήματα, μουσικά σύνολα μουσικών σχολείων και πολιτιστικών συλλόγων , χορωδίες καθώς και ομάδες χορού από όλη την Ελλάδα αφιλοκερδώς.

Η γιορτή με τίτλο «Και μας έλεγε το κύμα» επιχειρεί να αποτελέσει τόπο γνωριμίας καλλιτεχνών από όλη τη χώρα και να γίνει η αφορμή για την αναβίωση και ανάδειξη του ρεμπέτικου και του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού , αλλά και ένα πεδίο δημιουργικής συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής.

Τα μουσικά σχήματα και οι χορωδίες θα εναλλάσσονται σε πατάρι . Ο χρόνος που θα διατίθεται σε κάθε σύνολο θα εξαρτηθεί από το πλήθος των συμμετοχών ,ενώ ως αρχική εκτίμηση προβλέπεται ότι κάθε σχήμα θα έχει στη διάθεσή του περίπου μισή ώρα παρουσίασης .

H εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 20:00 το βράδυ και θα διαρκέσει όσο κρατούν οι «βεγγέρες» .