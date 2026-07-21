Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου: Κλείνει για μία νύχτα ο ανισόπεδος κόμβος Γαστούνης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Ανισόπεδο Κόμβο Γαστούνης του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρας – Πύργου, λόγω εργασιών για την εγκατάσταση του υβριδικού συστήματος διοδίων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, οι εργασίες αφορούν την ανέγερση μεταλλικών προβόλων και γέφυρας για το νέο σύστημα διοδίων.

Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός των κλάδων εισόδου και εξόδου του κόμβου Γαστούνης και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, από τις 21:00 της Τρίτης 4 Αυγούστου έως τις 06:00 της Τετάρτης 5 Αυγούστου 2026.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, οι εργασίες θα μεταφερθούν στο εναλλακτικό χρονικό διάστημα, από τις 21:00 της Πέμπτης 6 Αυγούστου έως τις 06:00 της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω των γειτονικών Ανισόπεδων Κόμβων Κυλλήνης και Αμαλιάδας.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας επισημαίνει ότι η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνει από την Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., ενώ καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.