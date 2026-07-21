Αλέξης Σταμάτης: Συγκλονίζει η τελευταία ανάρτηση πριν από τον θάνατό του

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η τελευταία δημοσίευση του Αλέξη Σταμάτη στα social media, λίγες μόλις ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, καθώς μέσα από ένα προσωπικό κείμενο μίλησε για την ελπίδα, την προσφορά και τη δύναμη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ο αγαπημένος συγγραφέας, που έδινε μάχη με μια σπάνια αιματολογική ασθένεια, δημοσίευσε ένα κείμενο εμπνευσμένο από την καθημερινότητά του, στο νοσοκομείο.

Μέσα από λογοτεχνικές εικόνες περιέγραψε την αναμονή για μια μετάγγιση αίματος και τη σημασία της ανώνυμης προσφοράς ζωής. «Οι παλιοί αλχημιστές περίμεναν την πρώτη σταγόνα του ελιξιρίου με απελπισία που έμοιαζε ήδη με πίστη. Η αναμονή έχει κάτι από ναό και από σφαγείο. Στον ίδιο χώρο ελπίδα και αποσύνθεση…», έγραφε στην αρχή της ανάρτησής του.