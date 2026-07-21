Πάτρα: Ληστεία για 5 ευρώ έξω από ξενοδοχείο

Δικογραφία για ληστεία σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, από τους οποίους οι δύο έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Ιουλίου στην Πάτρα, έξω από ξενοδοχειακή μονάδα. Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγισαν έναν αλλοδαπό άνδρα και, κάνοντας χρήση σωματικής βίας, να του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των πέντε ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του τρίτου εμπλεκόμενου.