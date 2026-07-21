Χανιά: Επιβατικό συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο στο λιμάνι της Σούδας

Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στο λιμάνι της Σούδας μετά από σύγκρουση δύο πλοίων στο πρωί της Τρίτης (21.07.2026) χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Τα δύο πλοία που συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας ήταν το επιβατηγό οχηματαγωγό, ΕΛΥΡΟΣ και το Ro Ro Cargo Iosif K.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ώρα που το Έλυρος απέπλεε από το λιμάνι, το Cargo έκανε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Τότε συνέβη και το ατύχημα.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών οι οποίες ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Η στιγμή της σύγκρουσης