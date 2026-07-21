Ακρόπολη: «Πήγε να σφάξει τη γυναίκα, ακούσαμε φωνές»- Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση στο ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών

Οι δύο τραυματίες, ο άνδρας πιο σοβαρά, διακομίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ ο 60χρονος δράστης συνελήφθη
Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα εκδοτήρια της Ακρόπολης κατά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, νωρίς το πρωί της Τρίτης, περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.
«Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα. Δεν άνοιξαν οι πόρτες να μπούμε μέσα και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπιστήκανε παντού και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινότανε. Και είδαμε τον ένα άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα» λέει στο Orange Press Agency η Κόνι, ομογενής από την Αυστραλία.
Όπως εξηγεί, «μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθανε κοντά και εμείς συνεχίσαμε στο δρόμο μας».
Αμέσως μετά, σύμφωνα με την Κόνι, που ήταν με την κόρη της στο σημείο, ανέλαβε η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Οι τουρίστες που βρίσκονταν στα εκδοτήρια απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς, μέχρι να γίνει σαφές το τι είχε συμβεί. Αρκετοί έδωσαν και καταθέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τραυματίες -ο άνδρας πιο σοβαρά- διακομίστηκαν στον «Ερυθρό Σταυρό», ενώ ο 60χρονος δράστης συνελήφθη.
Είχε διαταχθεί ο εγκλεισμός του δράστη
Ο 60χρονος δράστης της επίθεσης στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει διαταχθεί και ο εγκλεισμό του σε ιδρύματα.
Τον Ιούνιο, οδηγήθηκε στο ΓΝΑ Γεώργιος Γεννηματάς από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.
Το 2022 υπήρξε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό, αλλά δεν εντοπίστηκε ποτέ, ενώ το 2014 οδηγήθηκε στο Δαφνί από αστυνομικούς του ΑΤ Κυψέλης για νοσηλεία.
To χρονικό της επίθεσης
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, έπειτα από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες.
Διερχόμενη ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα πόδια, ενώ ένας άνδρας που έχει χάσει αρκετό αίμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό.
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