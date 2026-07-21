Ακρόπολη: «Πήγε να σφάξει τη γυναίκα, ακούσαμε φωνές»- Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την επίθεση στο ζευγάρι των Ελληνοαμερικανών

Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα εκδοτήρια της Ακρόπολης κατά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, νωρίς το πρωί της Τρίτης, περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

«Είμαστε στη γραμμή και περιμέναμε να μπούμε μέσα. Δεν άνοιξαν οι πόρτες να μπούμε μέσα και εκεί ακούσαμε φωνές και οι άνθρωποι σκορπιστήκανε παντού και γυρίσαμε γύρω για να δούμε τι γινότανε. Και είδαμε τον ένα άνθρωπο με μαχαίρι και πήγε να σφάξει μια γυναίκα» λέει στο Orange Press Agency η Κόνι, ομογενής από την Αυστραλία.

Όπως εξηγεί, «μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω στη γη και είχε αίμα πίσω στην πλάτη της. Εμείς φοβηθήκαμε, πήγαμε λίγο πιο πέρα, αλλά μετά σιγά σιγά είδαμε την αστυνομία και ξαναήρθανε κοντά και εμείς συνεχίσαμε στο δρόμο μας».

Αμέσως μετά, σύμφωνα με την Κόνι, που ήταν με την κόρη της στο σημείο, ανέλαβε η ΕΛ.ΑΣ και το ΕΚΑΒ. Οι τουρίστες που βρίσκονταν στα εκδοτήρια απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς, μέχρι να γίνει σαφές το τι είχε συμβεί. Αρκετοί έδωσαν και καταθέσεις.