Για «ψαγμένους» θεατές στη Μικρή Επίδαυρο: I-ONE σε παγκόσμια πρεμιέρα από τον Γκαλίν Στόεφ

Μια σημαντική καλλιτεχνική φυσιογνωμία του σύγχρονου ευρωπαικού θεάτρου στην Μικρή Επίδαυρο.

Ο Βούλγαρος Galin Stoev/ Γκαλίν Στόεφ μας δίνει ραντεβού 8 και 9 Αυγούστου, υπογράφοντας το θέαμα I-ONE σε παγκόσμια πρεμιέρα. Πρόκειται για το νέο έργο του διάσημου Ρώσου δραματουργού Ιβάν Βιριπάγεφ, μια φουτουριστική και δυστοπική τραγωδία με τρεις γυναίκες ηθοποιούς διαφορετικών χωρών.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο μοιράζονται η Αντιγόνη Ντυσέν από την Αυστραλία, η Σοφία Κόκκαλη από την Ελλάδα και η Καρολίνα Ζέπα από την Πολωνία, συνθέτοντας από την πρώτη στιγμή μια σκηνική συνάντηση διαφορετικών ερμηνευτικών διαδρομών.



Αντλώντας έμπνευση από τη φόρμα και το πνεύμα της αρχαίας τραγικής παράδοσης, η Μήδεια επανέρχεται ως μια νέα, σύγχρονη τραγωδία για τον 21ο αιώνα. Μια σκηνοθετική πρόταση που δοκιμάζει τα όρια του μύθου και αναμετριέται με το πιο εύθραυστο υλικό του είδους μας: την τεχνολογία, την έννοια του εαυτού και της ταυτότητας.

Γραμμένο στα αγγλικά, το έργο είναι εξ αρχής διεθνές, τόσο ως προς την πρόθεση όσο και ως προς τη δραματουργική του ταυτότητα. Συνδέει τα αρχετυπικά μοτίβα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας με τη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη, φουτουριστικές σκηνικές προσεγγίσεις και μια επείγουσα υπαρξιακή διερεύνηση γύρω από την ευθύνη, τη βούληση και τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης.