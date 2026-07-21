Πάτρα: Πένθος για τη δημοσιογράφο Ελένη Ασημακοπούλου – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Βαρύ πένθος βιώνει η δημοσιογράφος Ελένη Ασημακοπούλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Βάσω.

Η εκλιπούσα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, ενώ η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους οικείους της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών, όπου συγγενείς και φίλοι θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο.