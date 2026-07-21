Πάτρα: Πένθος για τη δημοσιογράφο Ελένη Ασημακοπούλου – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της

Η εκλιπούσα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια
Βαρύ πένθος βιώνει η δημοσιογράφος Ελένη Ασημακοπούλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Βάσω.
Η εκλιπούσα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, ενώ η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους οικείους της.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών, όπου συγγενείς και φίλοι θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.
Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο.
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