«Εκκλησιάζουσες 2.0» στο Θέατρο Κρήνης

Η Θεατρική Ομάδα PROduction PROject υπό την καθοδήγηση της Θεατρικής Ομάδας «Ρακοσυλλέκτες» παρουσιάζει στις 9.30 το βράδυ την Τετάρτη 22 Ιουλίου στο θέατρο της Κρήνης για την ενότητα του Ερασιτεχνικού Φεστιβάλ Πάτρας τις "Εκκλησιάζουσες" του Αριστοφάνη, ένα έργο που πραγματεύεται την ανάγκη για αλλαγή και φέρνει στο επίκεντρο την συλλογική ευθύνη και την διαρκή αναζήτηση για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Η παράσταση ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Σταμπόλη - Κωνσταντίνας Ρουμελιώτη που προσεγγίζουν το έργο με σεβασμό στο σατιρικό του πνεύμα, αναζητώντας παράλληλα την σύνδεσή του με το σήμερα μέσα από μια σύγχρονη θεατρική γλώσσα.

Η διασκευή-απόδοση έγινε μέσα από μελέτη του έργου και προσέγγιση διασκευών που στηρίχτηκαν στις «Εκκλησιάζουσες» ανά τον κόσμο, από τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία . Η ιστορία έμεινε αυτούσια καθώς και το νόημα της.

Μέσα από τη σκηνοθετική προσέγγιση «χτίστηκαν» οι χαρακτήρες σε όλες τις γυναίκες και τύπους, που σίγουρα ταυτίζουν τον καθένα από εμάς στην ακραία του μορφή. Προστέθηκαν φράσεις της σύγχρονης ζωής, προσέχοντας να μην παραβιάσουμε την αυθεντικότητα του κειμένου.

Το έργο ταξιδεύει ανά τους αιώνες απόλυτα διαχρονικό και με μια σύγχρονη προσέγγιση που αγγίζει και προβληματίζει τον θεατή.

Οι "Εκκλησιάζουσες 2.0" θυμίζουν ότι οι ομοιότητες της αρχαίας Ελλάδας με το σήμερα είναι πολύ περισσότερες από όσες νομίζουμε.

Συντελεστές παράστασης:

Διασκευή: Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη,Σκηνοθεσία: Ελένη Σταμπόλη & Κωνσταντίνα Ρουμελιώτη, Photo-Trailer: Λουκάς Γιασηράνης, Rap-beat creator: Μίρκος Χρήστος, Παραγωγή: PROduction PROject.

Παίζουν (Αλφαβητικά): Γιαννοπούλου Γωγώ, Γιαννούκου Νάνσυ, Δανδουλάκη Ρένα, Δαούλα Φανή, Λιβεράνι Αντρέας, Ντούρλαρη Αθηνά, Ορφανόπουλος Χρήστος,Φάκαρη Αρετή.

Είσοδος δωρεάν.