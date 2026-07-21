Πόσο κοστίζει μία ημέρα καύσωνα σε μια οικογένεια; Ο λογαριασμός από το air condition μέχρι την παραλία

Ο υδράργυρος σκαρφαλώνει στα ύψη και ο καύσωνας δεν δοκιμάζει μόνο τις αντοχές των πολιτών, αλλά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το air condition δουλεύει ασταμάτητα, η κατανάλωση νερού αυξάνεται, οι μετακινήσεις προς τις παραλίες πολλαπλασιάζονται και οι έξοδοι για καφέ ή φαγητό γίνονται σχεδόν αναγκαίες για να αντιμετωπιστεί η ζέστη.

Πόσο κοστίζει, όμως, μια τέτοια ημέρα για μια μέση τετραμελή οικογένεια;

Το κόστος του air condition

Το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης προέρχεται από τη χρήση του κλιματιστικού. Ένα σύγχρονο inverter καταναλώνει, ανάλογα με την ισχύ και τις συνθήκες λειτουργίας, περίπου 0,7 έως 1 kWh την ώρα. Αν σε ένα σπίτι λειτουργούν δύο κλιματιστικά για περίπου 10 ώρες μέσα στην ημέρα, η συνολική κατανάλωση μπορεί να φτάσει τις 16 kWh.

Με τις σημερινές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον κόστος περίπου 3 έως 5 ευρώ ημερησίως. Αν όμως τα κλιματιστικά παραμείνουν αναμμένα σχεδόν όλο το 24ωρο, η επιβάρυνση μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 8 ή 10 ευρώ.

Ρεύμα και ηλεκτρικές συσκευές

Το ψυγείο λειτουργεί περισσότερο για να διατηρήσει χαμηλή τη θερμοκρασία των τροφίμων, ενώ αρκετά νοικοκυριά χρησιμοποιούν και ανεμιστήρες σε διάφορους χώρους του σπιτιού. Η επιπλέον κατανάλωση από αυτές τις συσκευές μπορεί να προσθέσει ακόμη 1 έως 2 ευρώ στον ημερήσιο λογαριασμό.

Περισσότερα νερά και αναψυκτικά

Η ζέστη αυξάνει σημαντικά τις ανάγκες για ενυδάτωση. Εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χυμοί και παγάκια γεμίζουν καθημερινά το καλάθι του σούπερ μάρκετ ή του περιπτέρου.

Η επιπλέον δαπάνη μπορεί εύκολα να φτάσει τα 5 έως 10 ευρώ την ημέρα.

Οι καφέδες της ζέστης

Πολλοί επιλέγουν να περάσουν αρκετές ώρες εκτός σπιτιού σε κάποια καφετέρια με κλιματισμό ή κοντά στη θάλασσα. Για μια τετραμελή οικογένεια, τέσσερις καφέδες ή ροφήματα κοστίζουν από 10 έως 16 ευρώ, ανάλογα με το κατάστημα.

Μια βουτιά στη θάλασσα

Οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν χιλιάδες κατοίκους της Πάτρας στις κοντινές παραλίες, όπως η Καλογριά, ο Ψαθόπυργος ή τα Βραχνέικα.

Η μετακίνηση με αυτοκίνητο σημαίνει επιπλέον καύσιμα, που μπορεί να κοστίσουν από 8 έως 15 ευρώ, ενώ αν προστεθούν καφέδες, αναψυκτικά ή οργανωμένη παραλία, η συνολική δαπάνη αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Όταν δεν ανάβει η κουζίνα

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αποφεύγουν να μαγειρέψουν λόγω της ζέστης και επιλέγουν έτοιμο φαγητό ή delivery. Για μια οικογένεια, ένα τέτοιο γεύμα κοστίζει συνήθως από 20 έως 35 ευρώ.

Ο συνολικός λογαριασμός

Αν προστεθούν όλες οι βασικές επιβαρύνσεις μιας ημέρας με έντονο καύσωνα, το επιπλέον κόστος διαμορφώνεται περίπου ως εξής:

Κατηγορία Εκτιμώμενο κόστος

Air condition 3-5 €

Επιπλέον κατανάλωση ρεύματος 1-2 €

Νερά και αναψυκτικά 5-10 €

Καφέδες 10-16 €

Καύσιμα 8-15 €

Delivery ή έτοιμο φαγητό 20-35 €

Έτσι, μια ημέρα με ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 50 έως και 80 ευρώ, ενώ αν προστεθούν οργανωμένη παραλία, παγωτά ή βραδινή έξοδος, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 100 ευρώ.

Η ακρίβεια κάνει τον καύσωνα ακόμη πιο «βαρύ»

Ο καύσωνας δεν επιβαρύνει μόνο την καθημερινότητα, αλλά και το πορτοφόλι των πολιτών. Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, ακόμη και οι μικρές επιπλέον δαπάνες για ρεύμα, μετακινήσεις και βασικές ανάγκες αθροίζονται, δημιουργώντας έναν σημαντικό «λογαριασμό» στο τέλος του μήνα.