Αιγιαλός και παραλίες: Αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο ζητά η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Τις προτάσεις της για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που αφορούν τον αιγιαλό και τις παραλίες κατέθεσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔ), ενόψει της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η οποία πραγματοποιείται την Τρίτη 22 Ιουλίου με αντικείμενο τις διατάξεις των άρθρων 71 έως 75 του Ν. 5313/2026.

Στο υπόμνημά της, η ΠΕΔ επισημαίνει ότι βασική της θέση αποτελεί η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του αιγιαλού και των παραλιών, με διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα αποτρέπει φαινόμενα ιδιωτικοποίησης.

Παράλληλα, ζητά η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους δήμους να συνοδευτεί από την αντίστοιχη στελέχωση των υπηρεσιών με το απαιτούμενο προσωπικό, καθώς και από τη διάθεση των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων. Η ΠΕΔ υποστηρίζει ακόμη ότι, εφόσον η Κτηματική Υπηρεσία παραμένει η αρμόδια αρχή για τη διαδικασία παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας, οι ευθύνες που σχετίζονται με παρεμβάσεις και έργα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να βαρύνουν την ίδια και τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς και να μην μεταφέρονται στους δήμους χωρίς την αντίστοιχη υποστήριξη.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται επίσης η πρόβλεψη προηγούμενης σύστασης προς τον παραχωρησιούχο και εύλογης προθεσμίας συμμόρφωσης πριν από την επιβολή διοικητικών προστίμων, καθώς και η κατοχύρωση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης. Η ΠΕΔ εισηγείται ακόμη τη μείωση των προβλεπόμενων προστίμων σε περιπτώσεις άμεσης συμμόρφωσης, καθώς και τη διαβάθμιση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και το είδος της αυθαίρετης επέμβασης. Τέλος, προτείνει να προβλεφθεί ειδική εξαίρεση για περιπτώσεις μεταβολής της ακτογραμμής λόγω φυσικών φαινομένων ή διάβρωσης των εδαφών, ώστε να μην επιβάλλονται κυρώσεις όταν η αλλαγή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του παραχωρησιούχου.

Οι θέσεις της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας θα τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στο πλαίσιο της συζήτησης για τις τροποποιήσεις και την εφαρμογή των νέων διατάξεων που διέπουν την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας