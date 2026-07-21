Eίσαι μητέρα του γαμπρού; Δες την Πάμελα Αντερσον με κίτρινη δαντέλα

H Πάμελα Αντερσον έχει αφήσει πίσω το… wild παρελθόν της. Θεωρείται πρότυπο φυσικής, ώριμης ομορφιάς, τάχθηκε ενάντια στο μακιγιάζ και απολαμβάνει κυρίως την κηπουρική και την οικογενειακή ζωή. Πριν λίγες μέρες μάλιστα, την είδαμε υπέρκομψη και trendy ταυτόχρονα στον γάμο του μικρότερου γιου της Ντίλαν Τζάγκερ Λι.

Ως μαμά του γαμπρού, η 59χρονη Καναδο- Αμερικανίδα, πρώην sex symbol και icon της τηλεοπτικής σειράς Baywatch, πήρε «άριστα» στυλιστικά. Επέλεξε cape midi dress του αριστοκρατικού οίκου Oscar de la Renta. Η γραμμή του φορέματος ακολουθούσε τις καμπύλες της. Δεν ήταν καθόλου αποκαλυπτικό καθώς όταν αφαίρεσε την εσάρπα για το πάρτι μετά την τελετή, ήταν αμάνικο με στρογγυλό λαιμό. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν το κίτρινο χρώμα του, το οποίο την έκανε να ξεχωρίζει μέσα στον κόσμο και εναρμονιζόταν με τα μαλλιά της. Τόνος που φέτος θεωρείται πολύ επίκαιρος, συνδυάστηκε με την δημοφιλέστατη τάση της δαντέλας.

Συνήθως οι μητέρες των ζευγαριών φορούν δαντέλες σε ουδέτερα και παστέλ χρώματα αλλά η Πάμελα τόλμησε κάτι μια πιο χαρούμενη, καλοκαιρινή εικόνα. Το μακιγιάζ της ήταν σχεδόν ανύπαρκτο και τα μαλλιά της ήταν σε πολύ χαλαρό «σινιόν», ώστε να μην προκύψει αποτέλεσμα τυπικό, αυστηρό ή επιτηδευμένο.