Κάτω Αχαΐα: Ολοκληρώθηκαν εργασίες στη Β' Φάση της ανάπλασης του κέντρου

Παραδόθηκαν παρεμβάσεις στην πλατεία Παπαγιαννοπούλου και στην οδό Φλέμινγκ – Ακολουθεί το τελευταίο τμήμα του έργου στην οδό Πατρών – Πύργου
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε ακόμη ένα τμήμα της Β' Φάσης της ανάπλασης του κέντρου της Κάτω Αχαΐας, το οποίο παραδόθηκε προς χρήση.
Οι παρεμβάσεις αφορούν την πλατεία Παπαγιαννοπούλου και την οδό Φλέμινγκ και περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης.
Σύμφωνα με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, το έργο συνεχίζεται με την έναρξη των εργασιών στο τρίτο και τελευταίο τμήμα της Β' Φάσης, στην οδό Πατρών – Πύργου, από τη συμβολή με την οδό Αθηνάς έως την οδό 28ης Οκτωβρίου.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών και στο συγκεκριμένο τμήμα αναμένεται να ολοκληρωθεί η Β' Φάση της ανάπλασης του κέντρου της Κάτω Αχαΐας.
Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος ανέφερε ότι το έργο συνεχίζεται μετά την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προκύψει κατά την εξέλιξή του και σημείωσε ότι επόμενος στόχος είναι η ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Πατρών – Πύργου, από την οδό Αθηνάς έως την οδό 28ης Οκτωβρίου.
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