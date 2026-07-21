Κάτω Αχαΐα: Ολοκληρώθηκαν εργασίες στη Β' Φάση της ανάπλασης του κέντρου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε ακόμη ένα τμήμα της Β' Φάσης της ανάπλασης του κέντρου της Κάτω Αχαΐας, το οποίο παραδόθηκε προς χρήση.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την πλατεία Παπαγιαννοπούλου και την οδό Φλέμινγκ και περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων και διαμόρφωση χώρων στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, το έργο συνεχίζεται με την έναρξη των εργασιών στο τρίτο και τελευταίο τμήμα της Β' Φάσης, στην οδό Πατρών – Πύργου, από τη συμβολή με την οδό Αθηνάς έως την οδό 28ης Οκτωβρίου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και στο συγκεκριμένο τμήμα αναμένεται να ολοκληρωθεί η Β' Φάση της ανάπλασης του κέντρου της Κάτω Αχαΐας.