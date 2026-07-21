Δημοσκόπηση Interview για το Politic: Στο 26,8% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,8%

Προβάδισμα 11 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για το POLITIC, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. παγιώνεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω το ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, η έρευνα καταγράφει έντονη δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, αλλά και αξιοσημείωτη δυνητική εκλογική βάση για ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, διατηρώντας διαφορά 11 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ., η οποία καταγράφεται στο 15,8% και εδραιώνεται στη δεύτερη θέση σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8,9%, περιορίζοντας τη μεταξύ τους απόσταση στις 1,2 μονάδες.

Στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,9% και η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 5,3%, ενώ κοντά στο όριο του 3% κινούνται το ΜέΡΑ25 (3,1%), η Φωνή Λογικής (3%) και η Πλεύση Ελευθερίας (2,9%).

Ακολουθούν οι Δημοκράτες με 2,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νέα Αριστερά με 0,5% και η Νίκη με 0,3%.

Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 9%, ενώ το 5% δηλώνει ότι θα επέλεγε άλλο κόμμα, με αποτέλεσμα συνολικά το 14% να μην τοποθετείται υπέρ κάποιου από τους πολιτικούς σχηματισμούς που περιλαμβάνονται στη μέτρηση.