Ακράτα: Νεκρή 76χρονη λουόμενη που ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ακράτα μία 76χρονη γυναίκα, με το περιστατικό να κινητοποιεί άμεσα το Λιμενικό, τους ναυαγοσώστες και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στη 76χρονη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, με τη χρήση λαρυγγικής μάσκας και φορητού απινιδωτή.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ακράτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Γ' Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.