Πάτρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο αύριο η προμελέτη για το θαλάσσιο μέτωπο

Με αποκλειστικό αντικείμενο την πορεία του σχεδιασμού για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 3.30 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Σώματος, Χρήστου Πατούχα, και περιλαμβάνει ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Στο επίκεντρο η προμελέτη του Τμήματος Β

Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται να αποφασίσουν για την έγκριση των παραδοτέων του 2ου Σταδίου (Προμελέτη) του Τμήματος Β της μελέτης «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας».

Εισηγητές του θέματος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Αγγελής και ο αρμόδιος διευθυντής Δημήτρης Νικολάου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο της προμελέτης και τα παραδοτέα που έχουν εκπονηθεί στο συγκεκριμένο στάδιο του σχεδιασμού.

Η συζήτηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που σχεδιάζονται για την Πάτρα, με στόχο την αναβάθμιση της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα και τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου χώρου.

Η έγκριση της προμελέτης αποτελεί απαραίτητο βήμα για τη συνέχιση των διαδικασιών ωρίμανσης της μελέτης και την προώθηση των επόμενων φάσεων του έργου, οι οποίες θα καθορίσουν τις τελικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο συγκεκριμένο τμήμα του παραλιακού μετώπου.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 15:30, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου και, σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση του Δήμου Πατρέων, θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στο συγκεκριμένο θέμα, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα που αποδίδει η δημοτική αρχή στην εξέλιξη του έργου.