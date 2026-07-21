Καιρός: Στους 43 βαθμούς ο καύσωνας σήμερα, «βουτιά» 10 βαθμών από την Πέμπτη

Κορυφώνεται σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 42 με 43 βαθμούς.

Από την Πέμπτη αναμένεται η αποδρομή του φαινομένου, με εντυπωσιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 42 με 43 βαθμούς στην Αιτωλοακαρνανία, τους 42 βαθμούς στην Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα και τους 40 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, την Αττική, τη Βοιωτία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Επιπλέον, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 40 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μόνο λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενδεικτικά, η αισθητή θερμοκρασία στην Αθήνα θα είναι 33 βαθμοί, στη Θεσσαλονίκη 32 και στο Άργος και τη Λάρισα 31 βαθμοί.

Την Τετάρτη ο καύσωνας θα αρχίσει να υποχωρεί μόνο στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ η αστάθεια θα διατηρηθεί στα βόρεια. Επίσης ευνοείτε και η μεταφοράς σκόνης.

Στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 42 βαθμούς, στη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο τους 43, ενώ στην Αττική, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη ο καύσωνας θα βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 10 βαθμούς και ενίσχυση των βοριάδων.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, νέα πτώση της θερμοκρασίας και πρόσκαιρη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8 μποφόρ.

Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.