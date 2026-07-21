Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης

Συνεχίζεται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Στην 23η συνεδρίαση της διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης τοποθετούνται επί της πρότασης της εισαγγελέως σχετικά με τα αιτήματα που έχουν υποβάλει οι υπερασπιστικές πλευρές.

Η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται παρουσία συγγενών των θυμάτων, ενώ στο εδώλιο βρίσκονται οι κατηγορούμενοι Σπυρίδων Πατέρας, Παύλος Κουζής και Ιωάννης Παληοθοδώρου.

Ένταση στη χθεσινή συνεδρίαση

Η χθεσινή διαδικασία σημαδεύτηκε από έντονα επεισόδια μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Η ένταση εκδηλώθηκε την ώρα που τοποθετούνταν ο συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πατέρα θυμάτων της τραγωδίας, Νίκου Πλακιά.

«Ο δικός σου ήταν άσχετος; Ο τυχαίος επιβάτης; Αυτός που είπε τη λέξη "ΤΕΛΟΣ";», φώναξε ο κ. Πλακιάς, ενώ η μητέρα θύματος Βασάρα πρόσθεσε: «Γιατί έκανε τον τυχαίο επιβάτη;».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου διέκοψε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά, προειδοποιώντας ότι όποιος διακόψει εκ νέου τη διαδικασία θα αποβληθεί από την αίθουσα.

Παρά τη διακοπή, ο κ. Πλακιάς συνέχισε σε υψηλούς τόνους, εξαπολύοντας φραστική επίθεση προς πρόσωπα που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Μετά την επανέναρξη της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή Συντήρησης του ΟΣΕ, κ. Ιωαννίδης, κατήγγειλε ότι ο εντολέας του, Στουρνάρας, δέχθηκε επίθεση μέσα στο δικαστήριο.

«Ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε επίθεση, και όχι μόνο λεκτική. Δέχθηκε και δύο κλοτσιές εντός του δικαστηρίου», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται να μην ακουστεί η θέση των κατηγορουμένων.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι αποτελεί υποχρέωση του δικαστηρίου να ακούσει κάθε κατηγορούμενο, ενώ ο συνήγορος πρότεινε στον εντολέα του να αποχωρήσει σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από άλλους συνηγόρους υπεράσπισης.

Φραστικό επεισόδιο μεταξύ Πλακιά και Καρυστιανού

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε νέο φραστικό επεισόδιο, αυτή τη φορά μεταξύ συγγενών θυμάτων.

Όταν η Μαρία Καρυστιανού εισήλθε στην αίθουσα, έπειτα από αρκετό διάστημα απουσίας από τη διαδικασία, ο Νίκος Πλακιάς της απηύθυνε σχόλιο, με την επικεφαλής του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να απαντά: «Με σένα θα ασχολούμαι;».

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις αποφάσεις του δικαστηρίου για τα διαδικαστικά ζητήματα που έχουν τεθεί.