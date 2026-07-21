Το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού ανοίγει αυλαία στο Νέο Σούλι Πατρών

Για τέσσερις ημέρες, το Νέο Σούλι Πάτρας θα αποτελέσει σημείο συνάντησης της ελληνικής παράδοσης, καθώς από την Πέμπτη 23 έως και την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί το 28ο Φεστιβάλ Λαικού Χορού, με κεντρικό θέμα «Όσα Χωράει... Ένας Χορός».

Η διοργάνωση, που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς στον χώρο του παραδοσιακού χορού στη Δυτική Ελλάδα, φιλοξενεί κάθε χρόνο χορευτικά συγκροτήματα και μουσικούς από κάθε γωνιά της χώρας, αναδεικνύοντας τον πλούτο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο φετινό πρόγραμμα θα παρουσιαστούν περισσότερες από 25 χορευτικές παραστάσεις, με τη συμμετοχή πάνω από 500 χορευτών και παραδοσιακών μουσικών σχημάτων. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν χορούς, μουσικές και έθιμα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταφέροντας στο κοινό τη μοναδική φυσιογνωμία κάθε τόπου, μέσα από τους ήχους της γκάιντας, του βιολιού, της λύρας, των πνευστών, του νταουλιού και του ζουρνά.

Το Φεστιβάλ προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες, με τη συνολική προσέλευση να ξεπερνά τα 6.000 άτομα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή του.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουλίου Πατρών και το Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου Νέου Σουλίου Πατρών, με ώρα έναρξης στις 21:00 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.