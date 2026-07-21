Ζάκυνθος: Η "ιπτάμενη" πιανίστρια που δίνει ρεσιτάλ μέσα στη θάλασσα και μαγεύει

Ανάμεσα στις φυσικές σπηλιές, με «όπλο» ένα πραγματικό πιάνο, ώστε να γεννηθεί ακόμη ένα μουσικό ταξίδι του Piano Natural Heritage Project, με πρωταγωνίστρια την ιπτάμενη πιανίστρια Έλενα Ξυδιά, σε σύλληψη και δημιουργική επιμέλεια του σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντη.

Η κάμερα ταξίδεψε ανάμεσα στις φυσικές σπηλιές και στα καταγάλανα νερά της Ζάκυνθο, δημιουργώντας εικόνες που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι είναι αληθινές.

Για περισσότερα από έξι χρόνια, η Έλενα Ξυδιά ταξιδεύει με ένα πιάνο μεταφέροντας μέσα από τη μουσική, ένα παγκόσμιο μήνυμα για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε νέα παραγωγή αποτελεί μια πρόσκληση να γνωρίσουμε την Ελλάδα διαφορετικά, με το κοινό να αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια και κάθε χρόνο να ανοίγονται νέοι δρόμοι.