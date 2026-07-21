Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πέρασε στη Σίφνο τη γιορτή της

Στη Σίφνο πέρασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου την ονομαστική της εορτή, ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές που έλαβε, καθώς όπως είπε «κάθε χρόνο αυτή τη μέρα έρχεστε όλο και πιο κοντά μου».

Το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου φωτογραφίες από το νησί των Κυκλάδων, ποζάροντας με το μαγιό της και ένα τζιν σορτσάκι. Σε άλλα στιγμιότυπα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδειξε σημεία της Σίφνου όπου επισκέφτηκε και της τράβηξαν την προσοχή.

Όσο για την αλληλεπίδραση που είχε με τους ακολούθους της και αγαπημένα της πρόσωπα με αφορμή τη γιορτή της, σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με τα λουλούδια. Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή. Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί».