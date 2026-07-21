Συγκινητική διάσωση σκύλου στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός σκύλου που αγνοούνταν για σχεδόν δύο εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εντοπίστηκε να κολυμπά εξαντλημένος στα νερά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Το ζώο, το οποίο είχε χαθεί από τις 4 Ιουλίου, εντοπίστηκε χάρη σε drone να παλεύει με τα κύματα περίπου 800 μέτρα μακριά από την ακτή. Στα εντυπωσιακά πλάνα διακρίνεται να κολυμπά ασταμάτητα, ενώ γλάροι πετούν κυκλικά πάνω από το σημείο.