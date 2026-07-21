Συγκινητική διάσωση σκύλου στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο

Βίντεο από drone κατέγραψε το ζώο να κολυμπά πανικόβλητο περίπου 800 μέτρα από την ακτή
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός σκύλου που αγνοούνταν για σχεδόν δύο εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εντοπίστηκε να κολυμπά εξαντλημένος στα νερά του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.
Το ζώο, το οποίο είχε χαθεί από τις 4 Ιουλίου, εντοπίστηκε χάρη σε drone να παλεύει με τα κύματα περίπου 800 μέτρα μακριά από την ακτή. Στα εντυπωσιακά πλάνα διακρίνεται να κολυμπά ασταμάτητα, ενώ γλάροι πετούν κυκλικά πάνω από το σημείο.
Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον σκύλο και να τον ανεβάσουν με ασφάλεια στο σκάφος. Στο βίντεο φαίνεται το μικρόσωμο ζώο να τρέμει ολόκληρο από την εξάντληση και τον φόβο, καθώς βρίσκεται επιτέλους στα χέρια των ανθρώπων που το έσωσαν.
Το βίντεο από τη διάσωση κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη συγκινητική στιγμή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr