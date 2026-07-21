Μαρία Κίτσου: Μία σχέση που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές, τη διέκοψα αμέσως

Σε μια προσωπική σχέση που επέλεξε να τερματίσει αμέσως μόλις αντιλήφθηκε ότι της θύμιζε πατρικές συμπεριφορές αναφέρθηκε η Μαρία Κίτσου.

Η ηθοποιός μίλησε για πρώην σύντροφό της, αλλά και για την ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με εμπειρίες της που όπως εξήγησε, τη βοήθησαν να απομακρυνθεί από καταστάσεις και συμπεριφορές που ενδεχομένως θα την πλήγωναν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρία Κίτσου στο περιοδικό «Hello» ανέφερε: «Υπήρξε μία σχέση στη ζωή μου που μου θύμισε πατρικές συμπεριφορές και τη διέκοψα αμέσως. Είχα την ικανότητα να το αντιληφθώ. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία ανά περιόδους στη ζωή μου, αλλά πάντα διέθετα το σθένος να κατανοώ και να διαχειρίζομαι μια τέτοια συνθήκη».

Σε άλλο σημείο περιέγραψε τα στοιχεία της προσωπικότητας που την ελκύουν περισσότερο σε έναν άνθρωπο, σχολιάζοντας: «Για να συνδεθώ με έναν άνθρωπο θα πρέπει να είναι ευφυής, με χιούμορ και ενσυναίσθηση, ευγενής και καλός άνθρωπος και να διαθέτει μια προσωπικότητα που να μπορεί να με κοντρολάρει. Να μην πέφτει δηλαδή όταν πέφτω, να με καταλαβαίνει, να με έχει βασίλισσα, γιατί θα τον έχω κι εγώ βασιλιά. Μετράει πολύ ο πνευματικός κόσμος ενός ανθρώπου για μένα. Είμαι τρομερά εγκεφαλική».