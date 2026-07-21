Αιγιάλεια: Σε τροχιά εξυγίανσης τα κληροδοτήματα και η δημοτική περιουσία

Η σημαντική πρόοδος που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη διαχείριση των κληροδοτημάτων και της δημοτικής περιουσίας του Δήμου Αιγιαλεία, ήταν το κυρίαρχο θέμα της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στα τοπικά ΜΜΕ το πρωί της Δευτέρας ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημοτικής Περιουσίας, Κληροδοτημάτων και Δ.Ε. Συμπολιτείας κ. Κωνσταντίνος Βούλγαρης, ο οποίος παρουσίασε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι από τα 12 κληροδοτήματα που διαχειρίζεται ο Δήμος Αιγιαλείας, τα 8 έχουν πλέον προϋπολογισμό εγκεκριμένο από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μάλιστα για πρώτη φορά στα χρονικά. Έγινε ειδική αναφορά στο Ίδρυμα Αντωνάτου που δίνει υποτροφίες σε φοιτητές που επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ενώ μίλησε για ενεργοποίηση κι άλλων κληροδοτημάτων όπως το «Χρυσώ Κεφαλίδη» στην Ακράτα που θα δώσει για πρώτη φορά υποτροφίες κατόπιν σχετικής πρότασης του αρμοδίου οργάνου διαχείρισης. Ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στο κληροδότημα «Γεωργίου Οικονόμου» που περιλαμβάνει καταθέσεις με μεγάλο χρηματικό ποσό και χρυσές λίρες, που όπως προβλέπει ο διαθέτης θα αξιοποιηθούν για κάποιο ωφέλιμο έργο για τους πολίτες, πάντα σε συνεννόηση και μετά από ευρεία συζήτηση και με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο κ. Βούλγαρης αναφέρθηκε στα δημοτικά ακίνητα, καθώς μέσω της ψηφιακής τους καταγραφής που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για την πλήρη απεικόνιση και ταυτότητά τους, θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίησή τους. Η αρκετά σοβαρή προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος και στο πλαίσιο αυτό θα επανεξεταστεί μεταξύ άλλων και η διάθεση ακινήτων του Δήμου σε συλλόγους, καθώς κάποιοι παράγουν πραγματικό έργο αλλά κάποιοι είναι αποδεδειγμένα ανενεργοί.

Για την ταμειακή κατάσταση του Δήμου, ο κ. Βούλγαρης μίλησε με θετικό πρόσημο τονίζοντας ότι η εισπραξιμότητα βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο, όπως και η αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, καθώς προς το παρόν δεν παρουσιάζει ανησυχία. Υπενθύμισε εξάλλου ότι έχουν εκδοθεί ήδη οι κατάλογοι των τελών νεκροταφείου και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και η προθεσμία για τακτοποίηση των οφειλών λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Όσοι δημότες που έχουν γραφτεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας θα λάβουν άμεσα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια αλλά σε κάθε περίπτωση, όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών, θα πρέπει να προσέλθουν στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26913-60631, 26913-60637, 26913-60638 και 26913-60639.