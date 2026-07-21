Μάκρη: Στο σφυρί και με τη… βούλα η νησίδα του Ιονίου

Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Στο σφυρί και με τη… βούλα αναμένεται να βγει το επόμενο διάστημα η νησίδα Μάκρη στο Ιόνιο, καθώς ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός αναρτήθηκε προχθές 19 Ιουλίου στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πρόκειται για το ιδιωτικό νησί που πριν λίγα χρόνια το λάνσαραν εξειδικευμένα διεθνή μεσιτικά γραφεία προς πώληση μέσω των ιστοσελίδων τους με τιμή μέχρι και 8 εκατ. ευρώ, ενώ τώρα η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό έχει… καταρρεύσει στις 247.000 ευρώ. Η θέση και η ιστορία

Η Μάκρη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Εχινάδων μετά τον Πεταλά, την Οξιά, τη Δρακονέρα και το Προβάτι.

Το σύμπλεγμα χωρίζεται σε δύο επιμέρους συστάδες, στις βόρειες και στις νότιες Εχινάδες. Στις βόρειες ανήκουν τα νησιά Απασα, Γηρόβαρης, Δρακονέρα, Καλόγηρος, Καρλονήσι, Μαδιό, Λαμπρινός, Πεταλάς, Πίστρος, Ποντικός, Πράσο, Προβάτι, Σοφία, Σώρος, Τσακαλονήσι και Φίλιππος. Στις νότιες Εχινάδες ανήκουν τα νησιά Βρομώνας, Κουνέλι, Μάκρη και η Οξεία (Οξυά).

Οι Εχινάδες πήραν το όνομα τους από τον αχινό λόγω της σκληρής και αγκαθωτής τους επιφάνειας και είναι γνωστές από την αρχαιότητα καθώς καταγράφονται από τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και τον Στράβωνα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν νύμφες που τιμωρήθηκαν από τον Αχελώο επειδή δεν τον υμνούσαν, και έτσι τις καταδίκασε να γίνουν νησιά. Όπως φαίνεται, επιβεβαιώνοντας, κατά κάποιο τρόπο, το… βαρύ φορτίο του μύθου, όχι μόνο έγιναν νησιά, αλλά «καταδικάστηκαν» να παραμένουν έρημα και αναξιοποίητα… Στα μετέπειτα χρόνια, στην ίδια περιοχή εικάζεται ότι έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1571 η περίφημη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, -με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 πλοίων και 85.000 ανδρών-, μεταξύ του ενωμένου χριστιανικού στόλου της Δύσης υπό την ηγεσία του Δον Χουάν της Αυστρίας και του οθωμανικού υπό τον Μουεζίν Ζαντέ Αλή Πασά, που οδήγησε στην κατατρόπωση των Οθωμανών.

Από τις αγγελίες στο σφυρί

Η Μάκρη προ τετραετίας φιγουράριζε στις σελίδες των διεθνών μεσιτικών γραφείων που εξειδικεύονται στην πώληση νησιών ανά τον κόσμο, και μάλιστα την λάνσαραν σαν ένα από τα ελληνικά ιδιωτικά νησιά με «ώριμο» καθεστώς όσον αφορά την προοπτική αξιοποίησής της.

Όπως αναφερόταν εκείνη την εποχή στο Private Islands Inc, πέραν του φυσικού κάλους, «το νησί της Μάκρης έχει ίσως το πιο ώριμο πολεοδομικό καθεστώς μεταξύ των άλλων ιδιωτικών ελληνικών νησιών και του έχει χορηγηθεί ειδικός πολεοδομικός κανονισμός. Υπό πλήρη ανάπτυξη, θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο με σουίτες 5 αστέρων και πολυτελείς ιδιωτικές βίλες». Ακόμη διευκρινιζόταν ότι υπάρχουν σαφείς τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς και ότι το νησί είναι «άμεσα διαθέσιμο για μεταβίβαση». Η τιμή όμως κρατιόταν «μυστική» και δινόταν προς τους ενδιαφερόμενους μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος (upon request).

Αντίστοιχες αγγελίες υπήρχαν στις σελίδες και άλλων τέτοιων μεσιτικών γραφείων. Την ίδια περίοδο, όμως, ξεκίνησε και η «καριέρα» του νησιού στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Σήμερα, πάντως, η Μάκρη απουσιάζει από το Private Islands Inc, αλλά εξακολουθεί να φιλοξενείται σε άλλες σελίδες όπως το Island Seeker όπου η σχετική ανάρτηση (με τελευταία επικαιροποίηση τον Ιούνιο του 2026) αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του νησιού, και την τιμή των 8 εκατ. ευρώ, που είχε τεθεί περί το 2023, αλλά παράλληλα πλέον τονίζεται ότι ο δασικός χαρακτήρας «θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τις δυνατότητές του για ανάπτυξη». Προστίθεται μάλιστα ότι «ο ιδιοκτήτης της Μάκρης κάποτε ξεκίνησε ένα έργο για την χωροταξική κατανομή οποιασδήποτε οικοδομήσιμης γης στο νησί και την κατασκευή κατοικιών για ενοικίαση ή πώληση. Ωστόσο, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ».

Τα σφυριά και η τιμή «λάστιχο»

Το νησί, που ανήκει στον Σ.Λ. κάτοικο Χίου, είναι ακατοίκητο και σύμφωνα με τις αυτοψίες, υπάρχουν κάποια εγκαταλελειμμένα και εντελώς ερειπωμένα απομεινάρια κτισμάτων, τα οποία κατά το παρελθόν αποτελούσαν ένα εκκλησάκι, μία στέρνα και ένα μικρό σπιτάκι.

Η Μάκρη βρέθηκε στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών σφυριών εδώ και μια τετραετία. Το πρώτο είχε προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 20 Ιουλίου 2022, με τιμή πρώτης προσφοράς 3,8 εκατ. ευρώ. Η τιμή αυτή είχε βασιστεί σε έκθεση εκτίμησης που συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με την παραδοχή ότι η εναπομένουσα επιφάνεια του νησιού, μετά από απαλλοτρίωση τμημάτων στο πλαίσιο καθορισμού ζώνης παραλίας και αιγιαλού, είναι 881,3 στρέμματα και, -το κυριότερο-, ότι «δεν περιλαμβάνει εκτάσεις με κάποιου είδους εμπόδια εκμετάλλευσης». Το σφυρί εκείνο όμως δεν χτύπησε τελικά, αφού η διαδικασία ανεστάλη. Στο μεταξύ μεσολάβησε ο προγραμματισμός άλλου πλειστηριασμού για τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, όπου η τιμή εκκίνησης, με βάση νέα σχετική έκθεση εκτίμησης, ήταν ένα… κλάσμα της προηγούμενης και συγκεκριμένα μόλις 296.000 ευρώ. Και τούτο καθώς η δεύτερη έκθεση εστίαζε στα προβλήματα σχετικά με την όποια προοπτική αξιοποίησης. Όπως αναφερόταν, το νησί έχει χαρακτηριστεί ιδιωτικό δάσος, ενώ είναι ενταγμένο σε περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος και ζώνης ειδικής προστασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί για την εκμετάλλευσή του. Επί της ουσίας, με βάση όσα σημειώνονταν, επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες σε υφιστάμενες καλλιέργειες, η… βόσκηση και ελάχιστες υποδομές ήπιας αναψυχής για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Επομένως, κατά την ίδια έκθεση, απευθύνεται σε εξαιρετικά μικρή μερίδα δυνητικών επενδυτών. Στις αρχές Ιουνίου του 2022, όμως, υπήρξε προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς εκ μέρους της επισπεύδουσας, η οποία υποστήριξε ότι η εμπορική αξία της Μάκρης δεν είναι ούτε 3,8 εκατ. ευρώ, αλλά ούτε και 296.000 ευρώ, αλλά 1,5 εκατ. ευρώ.

Η προσφυγή έγινε δεκτή από το δικαστήριο και ο πλειστηριασμός στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 διενεργήθηκε με τιμή πρώτης προσφοράς 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά κατέληξε άγονος… Ο νέος πλειστηριασμός

Μετά από όλα αυτά και ένα διάστημα «σιωπής», ο επόμενος πλειστηριασμός για τη Μάκρη έχει προγραμματιστεί για τις 13 Νοεμβρίου 2026 και μάλιστα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις… 247.000 ευρώ.

Βεβαίως, μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του είναι πιθανό να ασκηθεί ανακοπή, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει τη διαδικασία σε αναστολή.

Σύμφωνα, πάντως, με το έγγραφο του πλειστηριασμού, επισπεύδοντες είναι τρία φυσικά πρόσωπα, ο Ι.Γ., η σύζυγός του Λ.Γ. και έτερο πρόσωπο της ίδιας οικογένειας, η Μ.Γ., όλοι κάτοικοι Χίου, ενώ εκτελεστός τίτλος διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου από το 2015. Το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση ανέρχεται σε 60.000 ευρώ «για την ικανοποίηση μέρους του οφειλόμενου σε καθένα από τους επισπεύδοντες κεφαλαίου και συγκεκριμένα 20.0000 ευρώ (εκ συνολικού ποσού κεφαλαίου 25.000 ευρώ) για τον πρώτο, 20.000 ευρώ (εκ συνολικού ποσού κεφαλαίου 25.000 ευρώ) για τη δεύτερη και 20.000 ευρώ (εκ συνολικού ποσού κεφαλαίου 250.000 ευρώ) για την τρίτη». Με βάση την περιγραφή στην κατασχετήρια έκθεση, πρόκειται για νησίδα με την κρατούσα ονομασία «Μάκρη» η οποία σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Γεωργίας το 1985, αποτελεί ιδιωτική έκταση, βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Κεντρικού Ιονίου Πελάγους και ειδικότερα στο σύμπλεγμα των Εχινάδων.

Όσον αφορά την έκτασή της υπάρχουν διάφορες… εκδοχές. Κατά τον τίτλο κτήσης έχει επιφάνεια 1.300 στρεμμάτων, ενώ κατά τοπογραφικό διάγραμμα του 1991, φέρεται να έχει έκταση 956 στρεμμάτων. Στην έκθεση σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (το 2000) και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών (το 2013), για τη νησίδα έχει λάβει χώρα διοικητικός καθορισμός ζωνών παραλίας και αιγιαλού. Κατά αυτόν η νησίδα έχει επιφάνεια 993.900 τ.μ., εκ των οποίων 172.700,63 τ.μ. αποτελούν ζώνη αιγιαλού και 74.716,53 τ.μ. ζώνη παραλίας, ενώ εδαφική έκταση εμβαδού 746.482,84 τ.μ., με βάση Πράξη Χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών Κεφαλληνίας, το 2014, έχει χαρακτηριστεί ως Δάσος «εμπίπτον στις διατάξεις του νόμου 998/79» και εντάσσεται σε περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI) και Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA) στα πλαίσια των κοινοτικών οδηγιών. Έτσι αποτελεί περιοχή προστασίας της φύσης εντός του Εθνικού Πάρκου λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, το οποίο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο «Natura 2000». Ακόμη, διευκρινίζεται ότι ο διοικητικός καθορισμός ζωνών αιγιαλού και παραλίας έχει χωρίσει τη νησίδα σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, ήτοι το βόρειο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες κλίσεις και εντονότερο ανάγλυφο και το νότιο που έχει ηπιότερες κλίσεις και ανάγλυφο.

Τονίζεται, επίσης ότι «η νησίδα αποτελεί ενιαία έκταση χωρίς δυνατότητα κατάτμησης και στην οποία απαγορεύεται η δόμησή της κατά κανόνα». Κάτι που, όπως φαίνεται, είναι το… κλειδί της υπόθεσης, εξηγώντας και την τόσο χαμηλή τιμή πρώτης προφοράς στο ποσό των 247.000 ευρώ. Η μίσθωση και τα βάρη

Η Μάκρη περιήλθε στον (οφειλέτη) Σ. Λ. κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% δυνάμει συμβολαίου αγοραπωλησίας, τον Νοέμβριο του 1991.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το 2005 έγινε συμβόλαιο μίσθωσης του νησιού σε τρίτο πρόσωπο, τον Ι. Γ., κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, και «εφέρετο ως μισθωμένο κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2005 έως τις 30 Απριλίου 2014».

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ωστόσο, ο μισθωτής-επιχειρηματίας Ι.Γ. φέρεται να έχει προχωρήσει σε μίσθωση της νησίδας σε δύο φάσεις. Το αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο συνήφθη με τον ιδιοκτήτη του νησιού το 2005 με διάρκεια για 25 χρόνια, ενώ το 2007 έγινε νέο συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης έως το… 2104. Πέραν των όποιων άλλων δυσχερειών, επί του ακινήτου και κατά του οφειλέτη Σ.Λ. υφίστανται πολλά και… ασήκωτα εμπράγματα βάρη που ξεκινούν από την περίοδο της δραχμής και φτάνουν στο ευρώ…