Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων, έπειτα από αναφορά για άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε διερχόμενους πολίτες.

Διερχόμενη ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί απρόκλητα σε δύο τουρίστες από τις ΗΠΑ, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια. Οι δύο τουρίστες ήταν ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσαν μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες