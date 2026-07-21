Μουντιάλ: Υποδοχή πρωταθλητών για τους παίκτες της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες

Αν και η Αργεντινή δεν κατάφερε να επιστρέψει με το τρόπαιο του Μουντιάλ στο «σπίτι» της η υποδοχή που της επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στο Μπουένος Άιρες ήταν θριαμβευτική.

Χιλιάδες οπαδοί της Αργεντινής συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Εσεΐσα και κατά μήκος της διαδρομής έως το προπονητικό κέντρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, προκειμένου να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή τους στους ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι για την προσπάθεια που κατέβαλαν στο Μουντιάλ.

Στο αεροδρόμιο είχε στηθεί ειδική τελετή υποδοχής με κόκκινο χαλί, ενώ η μπάντα των Γρεναδιέρων ερμήνευσε το «Muchachos». Παράλληλα, μια μεγάλη επιγραφή με τη λέξη «Gracias» εξέφραζε την ευγνωμοσύνη ενός ολόκληρου έθνους που ζει για το ποδόσφαιρο προς την ομάδα του που έκανε τα πάντα στο γήπεδο για να φέρει το τρόπαιο στην Αργεντινή.