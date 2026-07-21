Μουντιάλ: Υποδοχή πρωταθλητών για τους παίκτες της Αργεντινής στο Μπουένος Άιρες

Αποθεώθηκαν από χιλιάδες κόσμου
Αν και η Αργεντινή δεν κατάφερε να επιστρέψει με το τρόπαιο του Μουντιάλ στο «σπίτι» της η υποδοχή που της επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στο Μπουένος Άιρες ήταν θριαμβευτική.
Χιλιάδες οπαδοί της Αργεντινής συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Εσεΐσα και κατά μήκος της διαδρομής έως το προπονητικό κέντρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, προκειμένου να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή τους στους ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι για την προσπάθεια που κατέβαλαν στο Μουντιάλ.
Στο αεροδρόμιο είχε στηθεί ειδική τελετή υποδοχής με κόκκινο χαλί, ενώ η μπάντα των Γρεναδιέρων ερμήνευσε το «Muchachos». Παράλληλα, μια μεγάλη επιγραφή με τη λέξη «Gracias» εξέφραζε την ευγνωμοσύνη ενός ολόκληρου έθνους που ζει για το ποδόσφαιρο προς την ομάδα του που έκανε τα πάντα στο γήπεδο για να φέρει το τρόπαιο στην Αργεντινή.
Μάλιστα οι παίκτες της Αργεντινής μπήκαν σε ένα ανοιχτού τύπου λεωφορείο και γνώρισαν την αποθέωση από τους φιλάθλους. Οι σημαίες κυμάτιζαν παντού, τα συνθήματα δεν σταματούσαν ούτε στιγμή και όλα αυτά ενώ η Αργεντινή ηττήθηκε στον τελικό από την Ισπανία.
Αν και δεν είχε προγραμματιστεί κάποια επίσημη υποδοχή, η αυθόρμητη προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη κατακλύζοντας τους δρόμους για να αποθεώσουν τους Αργεντινούς.
Ο Λιονέλ Μέσι, μαζί με αρκετούς ακόμη διεθνείς, δεν επέστρεψαν με την υπόλοιπη αποστολή, καθώς ταξίδεψαν απευθείας για τις ομάδες τους ή τις οικογένειές τους. Ωστόσο, η απουσία του αρχηγού δεν επηρέασε το γιορτινό κλίμα.
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