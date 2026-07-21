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Πάτρα: Κινητοποίηση της Αστυνομίας για ανήλικο που βρέθηκε μόνο του σε μπαλκόνι πολυκατοικίας

Πάτρα: Κινητοποίηση της Αστυνομίας για α...

Γείτονες άκουσαν το μικρό παιδί να φωνάζει τους γονείς του και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας στην Πάτρα έπειτα από αναφορά για ένα ανήλικο παιδί που βρισκόταν χωρίς επίβλεψη σε μπαλκόνι διαμερίσματος, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Βουδ, όπου το παιδί εντοπίστηκε στο μπαλκόνι διαμερίσματος του πέμπτου ορόφου, καλώντας τους γονείς του.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν την κατάσταση ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια του ανηλίκου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να διασφαλίσουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο το παιδί.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ανήλικος
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