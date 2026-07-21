Μέση Ανατολή: Εκτός ελέγχου η κατάσταση

Δίχως τέλος είναι τα χτυπήματα των ΗΠΑ σε στόχους του Ιράν με τις επιθέσεις να συνεχίζονται για δέκατη διαδοχική νύχτα και τον Λευκό Οίκο να τονίζει ότι το σκηνικό θα παραμείνει το ίδιο μέχρι να αποφασίσει διαφορετικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απάντησε με νέα πλήγματα η Τεχεράνη.

Αναφορές κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις από επιθέσεις των ΗΠΑ σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, συμπεριλαμβανομένων του νησιού Κεσμ, αλλά και των πόλεων Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ισφαχάν.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) επιβεβαίωσε το νέο κύμα επιθέσεων, το οποίο ακολούθησε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει συνέπειες για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (21.07.2026) ότι ολοκλήρωσαν τα πλήγματα που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα, τονίζοντας ότι στοχοποίησαν ιδίως «κέντρα στρατιωτικής διοίκησης» και «ναυτικές δυνατότητες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δυνάμεις των ΗΠΑ «έπληξαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να μειώσουν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης παράλληλα ανακοίνωσαν σήμερα ότι σταμάτησαν δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη «νότια διαδρομή» στο στενό του Ορμούζ, κάτι που η Τεχεράνη τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Το ένα από τα πλοία που χτυπήθηκαν ήταν ελληνικών συμφερόντων.

«Δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που δεν συμμορφώθηκαν» προς τις ιρανικές εντολές και «προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό του στενού του Ορμούζ σταματήθηκαν αφού επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες εκρήξεις», ανέφερε ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν σε ανακοίνωσή του που αναμεταδόθηκε από το πρακτορείο.