Καιρός: Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας – Οι περιοχές που θα «ψηθούν» στους 43°C

Στην κορύφωσή του βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η σημερινή ημέρα, μαζί με την Τετάρτη, αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη του τριήμερου καύσωνα, καθώς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 43°C.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός κάμπος, η Αιτωλοακαρνανία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και τμήματα της Πελοποννήσου αναμένονται οι υψηλότερες τιμές λόγω καύσωνα. Στη Λάρισα, μάλιστα, δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένες σήμερα αναμένεται να είναι η Αττική και πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Τετάρτη το επίκεντρο της έντονης ζέστης θα μεταφερθεί κυρίως στην ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη.

Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλές τιμές να επιμένουν μόνο σε ορισμένες νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές.

Δείτε την πορεία του καύσωνα από την εφαρμογή Windy: