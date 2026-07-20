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Το διάσημο Ναυάγιο της Ζακύνθου από ψηλά, ανάμεσα στους επιβλητικούς λευκούς βράχους και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου

Το διάσημο Ναυάγιο της Ζακύνθου από ψηλά...

Αεροφωτογραφία του εμβληματικού όρμου, με το κουφάρι του πλοίου στην αμμώδη παραλία και τα τουριστικά σκάφη να διασχίζουν τα γαλαζοπράσινα νερά. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολυφωτογραφημένα τοπία της Ελλάδας

Αεροφωτογραφία του εμβληματικού όρμου, με το κουφάρι του πλοίου στην αμμώδη παραλία και τα τουριστικά σκάφη να διασχίζουν τα γαλαζοπράσινα νερά. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολυφωτογραφημένα τοπία της Ελλάδας

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζάκυνθος Ναυάγιο Ζακύνθου
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