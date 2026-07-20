Κυψέλη: Σε μαύρη θήκη ρούχων είχε τυλιχθεί η γυναίκα που βρέθηκε στη βαλίτσα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, ενώ η ταυτότητά της εξακολουθεί να αποτελεί γρίφο για τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η σορός είχε τοποθετηθεί αρχικά μέσα σε μαύρη υφασμάτινη θήκη μεταφοράς ρούχων και στη συνέχεια σε σκούρα μπλε βαλίτσα. Ο τρόπος με τον οποίο είχε συσκευαστεί εξετάζεται από τους αστυνομικούς ως πιθανή προσπάθεια απόκρυψής της.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, μικρόσωμη, με ύψος 1,61 μέτρα και σκουρόχρωμα μαλλιά. Η κατάσταση της σορού, ωστόσο, δεν επέτρεψε στους ιατροδικαστές να προσδιορίσουν με ασφάλεια την αιτία θανάτου.

Δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, κατάγματα ή σημάδια στραγγαλισμού. Το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου παραμένει υπό εξέταση, χωρίς να μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί εξαιτίας της προχωρημένης σήψης.

Δείγματα ελήφθησαν για τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις, από τις οποίες οι Αρχές προσδοκούν περισσότερες απαντήσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκε γενετικό υλικό τόσο από τη σορό όσο και από τα νύχια της γυναίκας, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ξένο DNA που θα μπορούσε να συνδεθεί με πιθανή πάλη.

Ο γρίφος της ταυτότητας

Τα δακτυλικά αποτυπώματα της γυναίκας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έδωσαν αντιστοίχιση στις διαθέσιμες αστυνομικές βάσεις δεδομένων. Οι ερευνητές εξετάζουν δηλώσεις εξαφάνισης και αναζητούν οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναγνώρισή της.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης οι κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων και πότε συνέβη αυτό.

Η έρευνα έχει περάσει στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, ενώ προς το παρόν παραμένουν ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ταυτοποίηση της γυναίκας, καθώς εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στις Αρχές να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ημέρες της ζωής της και να εντοπίσουν τα πρόσωπα με τα οποία είχε επαφή.