Καρδίτσα: Στα χέρια ιερέας και πρόεδρος κοινότητας- Αλληλομηνύσεις μετά τον καβγά

Σε αλληλομηνύσεις κατέληξε ο έντονος καβγάς μεταξύ ιερέα και προέδρου τοπικής κοινότητας στο Νεοχώρι Καρδίτσας, έξω από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου, όταν κάτοικοι του χωριού προετοίμαζαν τον προαύλιο χώρο για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της εορτής του Προφήτη Ηλία.

Την ίδια ώρα, στον ναό έφτασε συνεργείο για να προετοιμάσει τον χώρο ενόψει γάμου που είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος της κοινότητας δεν γνώριζε ότι θα τελούνταν το μυστήριο.

Η ανάγκη να απομακρυνθούν τα τραπέζια και οι καρέκλες που είχαν στηθεί για το πανηγύρι προκάλεσε αντιδράσεις. Στο σημείο κλήθηκε ο εφημέριος και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός.

Η καταγγελία του προέδρου

Ο πρόεδρος της κοινότητας υποστηρίζει ότι ο ιερέας ζήτησε σε έντονο ύφος την απομάκρυνση των κατοίκων και του εξοπλισμού από το προαύλιο.

Κατά την εκδοχή του, στη διάρκεια της αντιπαράθεσης ο κληρικός τον χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο έδαφος.

Ο κοινοτάρχης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση σε βάρος του ιερέα.

Από την πλευρά του, ο κληρικός κατέθεσε μήνυση τόσο εναντίον του προέδρου όσο και σε βάρος ακόμη ενός κατοίκου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη λεκτική αντιπαράθεση.

Οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών διερευνώνται και δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής δικαστική κρίση για το ποιος προκάλεσε το επεισόδιο.

Αφέθηκαν ελεύθεροι οι εμπλεκόμενοι

Ο ιερέας, ο πρόεδρος της κοινότητας και ο τρίτος εμπλεκόμενος οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι.

Στον αντίποδα της καταγγελίας του προέδρου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες στις οποίες ο κληρικός εμφανίζεται με αμυχές στο πρόσωπο. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη διατύπωση ότι «η αλήθεια θα λάμψει», αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Οι Αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους παρευρισκομένους, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων και η συμμετοχή κάθε εμπλεκομένου.