Άγιος Παντελεήμονας: Σύγκρουση ΙΧ με πατίνι- Τραυματίστηκε στο κεφάλι 17χρονος

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 17χρονος μετά τη σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε με αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 15:50 το απόγευμα της Δευτέρας, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Δεριγνύ.

Από τη σύγκρουση ο ανήλικος τραυματίστηκε στο κεφάλι. Περίοικοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρείχε στον 17χρονο τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική φροντίδα.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τη σοβαρότητα του τραυματισμού ή την πορεία της υγείας του.

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύγκρουση

Σύμφωνα με μαρτυρία από το σημείο, το αυτοκίνητο κινούνταν στην οδό Αχαρνών και επιχειρούσε να στρίψει προς την οδό Δεριγνύ, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση με το ηλεκτρικό πατίνι.

Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί μαρτυρία και εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές. Η ακριβής πορεία των δύο οχημάτων και η προτεραιότητα στη διασταύρωση δεν έχουν αποσαφηνιστεί επισήμως.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος δεν φορούσε προστατευτικό κράνος την ώρα του ατυχήματος.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση, συλλέγοντας καταθέσεις και αναζητώντας τυχόν υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες της σύγκρουσης και να προσδιοριστούν οι ενδεχόμενες ευθύνες.