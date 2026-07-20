Μεσσηνία: Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση της «μαφίας του νερού»

Μία κατάθεση αγρότη, η σύνδεση επαναλαμβανόμενων πυρκαγιών και η πολύμηνη παρακολούθηση των υπόπτων οδήγησαν τις Αρχές στα ίχνη του φερόμενου κυκλώματος που έχει γίνει γνωστό ως «μαφία του νερού» στη Μεσσηνία.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ένας 52χρονος πρόεδρος τοπικής κοινότητας, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης.

Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται ότι είχαν αναπτύξει εκβιαστική δράση στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, εκμεταλλευόμενοι τον έλεγχο της παροχής νερού για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και μεταδίδουν οι σχετικές πηγές, φέρονται να απαιτούσαν ποσά από 100 έως 150 ευρώ από αγρότες, προκειμένου να κατευθύνουν το νερό στις καλλιέργειές τους.

Όσοι δεν δέχονταν να πληρώσουν φέρονται να αντιμετώπιζαν αντίποινα. Στους κατηγορουμένους αποδίδονται, κατά περίπτωση, εμπρησμοί σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καταστροφές σε καλλιέργειες και αποθήκες, κλοπές εξοπλισμού και παραγωγής, καθώς και άλλες φθορές περιουσίας.

Η κατάθεση που άνοιξε τον δρόμο

Καθοριστική για την έρευνα φέρεται να ήταν η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος είχε ζητήσει να πληροφορηθεί εάν θα μπορούσε να ποτίσει τις ελιές του.

Λίγες ημέρες αργότερα, όπως κατέθεσε, βρήκε μεγάλο αριθμό δέντρων κομμένο και κατεστραμμένο. Ο ίδιος συνέδεσε την καταστροφή με τη διαφωνία γύρω από τη διάθεση του νερού.

Η κατάθεση αυτή εξετάστηκε σε συνδυασμό με άλλες μαρτυρίες και περιστατικά που είχαν καταγραφεί στην περιοχή. Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι σειρά πυρκαγιών παρουσίαζε κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο εκδήλωσης, τη συχνότητα και τα γεωγραφικά σημεία.

Η διετής έρευνα

Η έρευνα φέρεται να διήρκεσε περίπου δύο χρόνια. Στη δικογραφία εντάχθηκαν καταθέσεις κατοίκων, στοιχεία από τους τόπους των πυρκαγιών, πληροφοριακό υλικό και ευρήματα από τεχνική παρακολούθηση.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε νόμιμη επισύνδεση επικοινωνιών. Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αξιολογήθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία και συνέβαλαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες των τριών ανδρών και η σύλληψή τους από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι επτά εμπρησμοί

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε δίωξη για επτά εμπρησμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025. Πρόκειται για τρεις πυρκαγιές σε δασικές και τέσσερις σε αγροτικές εκτάσεις.

Κατά τη δικογραφία, οι φωτιές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης, κατά περίπτωση, εκβιάσεις, απόπειρες εκβίασης, κλοπές και φθορές που φέρονται να τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Οι Αρχές εξετάζουν ακόμη εάν υπάρχουν προεκτάσεις της υπόθεσης σε μισθώσεις ή δηλώσεις αγροτικών εκτάσεων για τη λήψη επιδοτήσεων. Για αυτή την πτυχή δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής οριστικό αποτέλεσμα.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια Καλαμάτας και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Μέσω της υπεράσπισής τους αρνούνται όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι κατά την απολογητική διαδικασία θα προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

Ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων κατήγγειλε επίσης ότι στοιχεία της δικογραφίας δημοσιοποιήθηκαν πριν λάβει γνώση η υπεράσπιση, κάνοντας λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας.