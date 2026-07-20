Δικαστικό «φρένο» στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros ύψους 110 δισ. δολαρίων

Ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια διέταξε τη Δευτέρα την προσωρινή αναστολή της συγχώνευσης μεταξύ της Paramount, της Skydance και της Warner Bros. Discovery, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δικαστική απόφαση απαγορεύει στις δύο εταιρείες να ολοκληρώσουν τη συμφωνία για διάστημα 14 ημερών, μέχρι τη νέα ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Αυγούστου. Τότε αναμένεται να εξεταστεί εάν θα επιβληθεί μεγαλύτερης διάρκειας προσωρινή διαταγή που θα εμποδίσει την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Η προσωρινή αναστολή στη συγχώνευση ήρθε μετά την αγωγή που κατέθεσαν στις 13 Ιουλίου η Καλιφόρνια και ακόμα 11 πολιτείες, με επικεφαλής τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount θα δημιουργήσει έναν υπερβολικά ισχυρό παίκτη στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάζει τις τιμές και να περιορίζει τον ανταγωνισμό στην κινηματογραφική και τηλεοπτική αγορά.

Η δικαστής Αρασέλι Μαρτίνεζ-Ολγκίν του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας έκρινε ότι οι προσφεύγουσες πολιτείες έχουν παρουσιάσει «σοβαρά ερωτήματα ως προς την ουσία» της υπόθεσης, γεγονός που δικαιολογεί την προσωρινή παύση της διαδικασίας.

«Αυτή είναι μια κρίσιμη πρώτη νίκη στην υπόθεσή μας, που θα διασφαλίσει ότι αυτή η τεράστια συγχώνευση δεν θα γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο Ρομπ Μπόντα μετά την απόφαση. Η Paramount δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει επίσημα τη δικαστική εξέλιξη.