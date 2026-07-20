Λιονέλ Μέσι: Το συγκλονιστικό γράμμα του μετά τον χαμένο τελικό

Με ένα συναισθηματικά φορτισμένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε ο Λιονέλ Μέσι μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο 39χρονος αρχηγός της «αλμπισελέστε» παραδέχθηκε ότι ο πόνος είναι πολύ μεγάλος και ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί η πληγή που άφησε η απώλεια του τροπαίου.

Παρά την απογοήτευση, στάθηκε στα θετικά στοιχεία της πορείας της Αργεντινής. Αναφέρθηκε στις ανατροπές που πέτυχε η ομάδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, στην προσπάθεια των συμπαικτών του και στη στήριξη που έλαβαν από εκατομμύρια φιλάθλους.

Όπως επισήμανε, μπορεί να είναι δύσκολο να αποτιμηθεί άμεσα η επιτυχία, ωστόσο η Αργεντινή κατάφερε να φτάσει σε δύο διαδοχικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου: κατέκτησε το τρόπαιο στο Κατάρ το 2022 και έφτασε μία ανάσα από την υπεράσπισή του το 2026.

Το «ευχαριστώ» στους Αργεντινούς

Ο Μέσι ευχαρίστησε τους φιλάθλους για τα μηνύματα και τη στήριξη που προσέφεραν στην ομάδα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τόνισε ότι η εθνική ομάδα κατάφερε για ακόμη μία φορά να ενώσει τη χώρα και να δημιουργήσει ένα κοινό αίσθημα υπερηφάνειας. Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του συγχαίροντας την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το μήνυμα συνοδευόταν από φωτογραφία του με το μετάλλιο του φιναλίστ, μπροστά στους φιλάθλους της Αργεντινής.

Καμία ανακοίνωση για το μέλλον του

Ιδιαίτερη σημασία έχει όσα δεν ανέφερε ο Μέσι. Ο αρχηγός της Αργεντινής δεν ανακοίνωσε το τέλος της διεθνούς καριέρας του ούτε έδωσε κάποια σαφή ένδειξη για το αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα.

Ο τελικός απέναντι στην Ισπανία εκτιμάται ότι αποτέλεσε την τελευταία εμφάνισή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι ολοκληρώθηκε και η παρουσία του με τη φανέλα της Αργεντινής.

Ο Μέσι δεν επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες με το κύριο μέρος της αποστολής. Ταξίδεψε στο Μαϊάμι μαζί με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ, ενώ η ομάδα επέστρεψε χωρίς να έχει προγραμματιστεί επίσημη δημόσια γιορτή.

Τα δάκρυα μετά τον τελικό

Ο 39χρονος δεν έκανε δηλώσεις αποχωρώντας από το στάδιο. Μετά την απονομή, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ακούγοντας τους φιλάθλους της Αργεντινής να τραγουδούν από τις εξέδρες.

Νωρίτερα είχε παραμείνει μόνος στον αγωνιστικό χώρο για αρκετά λεπτά. Ο Λαμίν Γιαμάλ τον πλησίασε και τον αγκάλιασε, σε μία από τις πιο δυνατές εικόνες της βραδιάς.

Η Ισπανία επικράτησε 1-0 στην παράταση, με γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, και κατέκτησε το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της.

Για τον Μέσι ήταν ο τρίτος τελικός Μουντιάλ και πιθανότατα η τελευταία παρουσία του στη διοργάνωση. Το ερώτημα για το αν θα συνεχίσει στην εθνική Αργεντινής, ωστόσο, παραμένει ανοικτό.